Libya onayının ardından MSB'den Mısır ile deniz hattı için hazırız mesajı

MSB haftalık basın bilgilendirmesinde deniz yetki alanları vurgulandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının 20 Ekim 2026 tarihli onayını "ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerine dayanan yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişme" olarak değerlendirdi. Bakanlık, bu gelişmenin ardından Mısır ile karşılıklı menfaatler doğrultusunda benzer bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

Libya onayı ve Mısır ile olası anlaşmanın boyutu:

MSB açıklamasında, Mısır’ın Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanı elde edebileceği değerlendirildiği belirtildi. Bakanlık, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini ve bölgesel barış, güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

MSB toplantısında ele alınan diğer başlıklar:

MSB Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, 24 Ekim’de Ankara’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı dilendi ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla anmalar yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında planlanan etkinlikler aktarıldı: Anıtkabir töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tebrikatı, Ankara geçit töreni, Deniz Kuvvetleri tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti ve gemi ziyaretleri, Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK gösterileri, Mehteran ve orkestralarca konserler ile askerî müzelerinin 29 Ekim’de ücretsiz ziyaret edilmesi gibi etkinlikler gündemde.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu, hudutlarda ise 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 şahısın yakalandığı açıklandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629; engellenen 957 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı ise 57 bin 855 olarak paylaşıldı.

Askerî iş birlikleri, tatbikatlar ve uluslararası görevler:

MSB, Suriye Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması amacıyla 22 Ekim’de İstanbul Tersanesi Komutanı, Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ile ASFAT temsilcilerinin TCG Bora ile Lazkiye/Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’nın 27-30 Ekim tarihlerinde devam ettiği, Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’nın 2-5 Kasım tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde planlandığı ifade edildi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihlerinde Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve heyetinin ziyaretinin gerçekleştirileceği bildirildi. NATO katkıları kapsamında ise Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevi 27 Ekim’de bir yıllığına Türkiye tarafından devralındı.

Tatbikat takvimi aktarıldı: Konya’daki Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Millî Anadolu Ankası Tatbikatı 6 Kasım’da sona erecek, Estonya merkezli Crossed Swords tatbikatı 2 Kasım’da başlayacak. Türkiye-Mısır ortak tatbikatı Dostluk Denizi-2026 ise 4-9 Kasım’da İskenderiye/Mısır’da suüstü, denizaltı koruma, hava savunma harekâtı ve SAT eğitimlerini kapsayacak.

Ayrıca ABD Deniz Kuvvetlerine ait Mount Whitney gemisinin 5-8 Kasım tarihlerinde Aksaz liman ziyareti gerçekleştireceği; TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynlerinin Somali’ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi amacıyla 30 Ekim’de intikaline başladığı bildirildi.

Savunma sanayisi teslimatları:

Yerel savunma sanayisindeki gelişmelerde, Kara Kuvvetleri için çeşitli sayıda Karayel Karinalı Bot ile Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı; MKE tarafından paydaşlara çeşitli miktarda MAM-15 keskin nişancı tüfeği teslimatlarının gerçekleştirildiği duyuruldu.

MSB açıklamaları, hem bölgesel deniz yetki alanları konusundaki diplomatik adımları hem de iç güvenlik, uluslararası iş birlikleri, tatbikat ve savunma sanayi teslimatlarını kapsayan kapsamlı bir gündemi içeriyor. Bakanlık, açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini tekrar etti.

MSB: "Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazırız"