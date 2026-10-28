Gebze Center'da bando ve Modern Folk Müzik Topluluğu ile cumhuriyet kutlaması

Gebze Center'da cumhuriyet coşkusu:

Fiba CP (Fiba Commercial Properties) tarafından yönetilen Gebze Center AVM, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılına özel bir kutlama programı düzenliyor. Etkinlikler, 29 Ekim Perşembe günü alışveriş merkezi ziyaretçilerine açık olacak ve gün boyu sürecek müzik performanslarıyla bayram atmosferi oluşturmayı hedefliyor.

kutlama programı:

Program, bando gösterisi ve konser gibi canlı performanslardan oluşuyor. Ziyaretçiler, cumhuriyet temalı marşlar ve sevilen eserlerin yer aldığı repertuvarı dinleme imkânı bulacak. Etkinlikler, AVM ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilecek ve ailelere uygun, erişilebilir bir kutlama olarak planlandı.

bando gösterisi:

29 Ekim Perşembe günü başlayacak kutlamaların ilk etkinliği olarak bando gösterisi sahne alacak. Bandonun seslendireceği marşlar, günün açılışını yapacak ve ziyaretçileri bir araya getirecek ritmik bir başlangıç sağlayacak. Gösteri, kutlamaların müzikal açıdan merkezini oluşturuyor.

modern folk müzik topluluğu:

Etkinliklerin ilerleyen saatlerinde Modern Folk Müzik Topluluğu sahne alacak. Topluluğa solistler İrem Sağ Er ve Mehmet Kılınç eşlik edecek; topluluk, Cumhuriyet Bayramı’na özel seçilmiş eserlerle bir konser sunacak. Ziyaretçiler, hem marşlardan oluşan klasik bölümleri hem de halk ve sevilen parçaların yer aldığı canlı performansları takip edebilecek.

Gebze Center AVM’nin düzenlediği bu etkinlik dizisi, Cumhuriyet’in 103. yılına dair topluluk ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor ve bölge halkını 29 Ekim’de alışveriş merkezi çatısı altında bir araya getirmeyi planlıyor.

FİBA CP TARAFINDAN YÖNETİLEN GEBZE CENTER AVM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ BANDO GÖSTERİSİ VE MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.