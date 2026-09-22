Lula: BM’nin insanlığı savaşın pençesinden koruma kapasitesi zayıfladı

Lula'nın genel kurul konuşmasının ana vurgusu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 81. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'i insanlığı savaştan kurtarma görevini yerine getirememekle eleştirdi. Lula, "BM’nin itibarı hiç bu kadar düşük olmamıştı" diyerek kurumun küresel krizlere müdahale ve koruma kapasitesindeki zaafları vurguladı.

Kendini askeri diktatörlüğe karşı mücadele etmiş ve barışçıl bir ülkeye liderlik eden biri olarak tanımlayan Lula, güçlü devletlerin hukukuna verilen tavizlerin sınırları aştığını belirtti ve küresel aktörlere seçim yapma çağrısı yaptı; çok taraflılık ve demokrasinin savunulması için "cesaret, siyasi irade ve hedeflerin net olmasını" gerektiğini söyledi.

Çok taraflılık, güç ve uluslararası hukuk:

Lula konuşmasında, uluslararası ilişkilerdeki tercihlerin yalnızca fikirsel değil aynı zamanda pratik sonuçları olduğunu ifade etti. "Güçlünün hukukuna verilen tavizler tüm sınırları aştı" sözleriyle, uluslararası kurumların tarafsızlığının ve hukukun üstünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. Lula, BM'nin "ordu"sunun olmamasının, en savunmasız kesimleri koruma kapasitesini zayıflattığını belirtti ve kurumun etkinliğinin artırılması gerektiğini savundu.

Bölgesel gerilimler ve insani sonuçlar:

Lula, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime işaret ederek bu stratejik geçidin "uluslararası ticaret için hayati bir geçiş noktası olması gerekirken bir savaş alanına dönüştü" uyarısını yaptı. Bu durumun, küresel piyasada girdi fiyatlarının yükselmesine yol açtığını ve "dünyanın dört bir yanındaki ailelerin artan yakıt, gübre ve yakıt fiyatlarının bedelini ödediğini" kaydetti.

Söz konusu konuşmada Lula, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoyu da eleştirdi ve bunun "toplu cezalandırma" olduğunu savundu: "Dünya, Küba’da 10 milyon insanın yasa dışı ekonomik ve enerji ambargosu yoluyla toplu cezalandırılmasını dehşet içinde izliyor" dedi.

Gazze'ye ilişkin değerlendirmesinde ise Lula, "Gazze’deki soykırımın bıraktığı travma nesiller boyu sürecek" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin, Netanyahu hükümetinin uygulamalarının sonucu olan acıyı ve travmayı nesiller boyu taşıyacağını belirten Lula, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin "gerçeği söylediği için susturulmaması" gerektiğini vurguladı. Ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri kınayarak bunların iki devletli çözümü giderek uygulanamaz hale getirdiğine dikkat çekti.

Konuşma, Lula'nın uluslararası toplumdan daha fazla siyasi irade ve çok taraflı kurumların güçlendirilmesi çağrısıyla son buldu. Lider, BM'nin görevlerini yerine getirebilmesi için hem normatif taahhütlerin pekiştirilmesi hem de somut uygulama mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'yi en önemli görevlerinden biri olan insanlığı savaş belasından kurtarma görevini yerine getirememekle suçlayarak, "BM'nin itibarı hiç bu kadar düşük olmamıştı" dedi.