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Luxe ile lüksü keşfetmenin yeni yolu: Trendyol'un seçkisi

Trendyol, 'Lüksün Yeni Yolu' yaklaşımıyla Trendyol Luxe'ü açtı; global markalar ve Türk tasarımcıların seçkisini keşif odaklı, zengin içerikli bir deneyime taşıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Luxe ile lüksü keşfetmenin yeni yolu: Trendyol'un seçkisi

Luxe: keşif odaklı bir premium alan:

Trendyol, farklı müşteri beklentilerine göre çeşitlenen alışveriş deneyimini genişletme stratejisinin yeni adımı olarak Trendyol Luxe platformunu hayata geçirdi. Platform, "Lüksün Yeni Yolu" yaklaşımıyla global ölçekte premium kategorilerde konumlanan markalar ile Türk tasarımcıları bir araya getiriyor ve kullanıcıya özenle hazırlanmış bir seçki sunuyor. Luxe, klasik ürün listelerinin ötesine geçerek marka dünyalarını, stil önerilerini ve keşif odaklı içerikleri ön plana çıkarıyor.

kullanıcı deneyimi ve içerik odaklı yapı:

Trendyol Luxe'ün tasarımı, kullanıcıların sadece aradıkları ürüne ulaşmasından ziyade markaların hikâyesini ve farklı kombin seçeneklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Platformda markalara özel sayfalar, kombini tamamlama deneyimleri ve daha güçlü içerik standartları bulunuyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların ürün seçimini zenginleştirirken alışverişi bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor. Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, teknolojiyi sadece alışverişi kolaylaştıran bir araç olarak görmediklerini; kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp onlara farklı deneyimler sunmanın temel güçlerinden biri olarak değerlendirdiklerini belirtiyor. İnan, kişiselleştirme 2.0 aşamasında kullanıcının yalnızca ne aradığını değil, ne keşfetmek isteyebileceğini anlamaya odaklandıklarını vurguluyor.

seçki ve kategori çeşitliliği:

Trendyol Ticari Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Anlı, Luxe ile global markaları ve Türkiye’nin güçlü tasarım markalarını giyimden aksesuara, ayakkabı ve çantadan kozmetiğe dek uzanan geniş bir ürün dünyasında buluşturduklarını ifade ediyor. Platform, 400’den fazla dünya markasından imza seçkiler ve 200 bini aşkın ürün seçeneğini kendine özgü bir keşif alanında sunuyor. Kullanıcılar yeni bir uygulama indirmek zorunda kalmadan, alışık oldukları Trendyol arayüzü içinde premium deneyime erişebiliyor.

Trendyol, Luxe ile içerik ve teknoloji yatırımlarını birleştirerek premium alışveriş deneyimini daha kişisel ve ilham verici hale getirmeyi, markalarla ürün dünyasını genişletmeyi ve ilerleyen aşamalarda bu deneyimi uluslararası kullanıcılara açarak Türkiye’nin tasarım gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Platformun keşif odaklı yaklaşımı, lüksü erişilebilir kılarken aynı zamanda markaların anlatımını ve kullanıcı etkileşimini ön plana çıkarıyor.

ERDEM İNAN

ERDEM İNAN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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