Mahmutlar otoparkında bıçaklı arbede, zanlı tutuklandı

Mahmutlar otoparkında bıçaklı arbede

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında bir sitenin otoparkında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda adı geçenler arasında Mehmethan T. (32), Ozan Z. (30), Buket Z. (25) ve Yasemin Z. (55) bulunuyor.

olay anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek fiziksel çatışmaya dönüştü. Bu sırada Mehmethan T., belinden çıkardığı bıçağı karşı tarafa doğru savurdu. Olay esnasında Buket Z., sağ el bileğinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Buket Z.'yi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma ve adli süreç:

Kavganın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmethan T., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor ve kavgayla ilgili detayların tespit edilmesi için adli ve idari işlemler sürdürülüyor.

OLAY, GECE SAAT 01.00 SIRALARINDA MAHMUTLAR MAHALLESİ'NDE BULUNAN BİR SİTENİN OTOPARKINDA MEYDANA GELDİ.