Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, A.Ç.'nin tedavisine devam edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma ve son durum:

Olay yerinde balkona giren ekiplerin müdahaleyi takiben, evde kendini yaralayan Timuçin Ç. hastaneye sevk edildi; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

ALANYA İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA KIZ KARDEŞİNİ BALKONDAN ATAN KİŞİ, TABANCAYLA HAYATINA SON VERDİ.