Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını kaybetti

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde çıkan tartışmada Timuçin Ç. (51) kız kardeşi A.Ç.'yi balkondan attı; saldırgan daha sonra evde tabancayla intihar etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:30

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 16:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, A.Ç.'nin tedavisine devam edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma ve son durum:

Olay yerinde balkona giren ekiplerin müdahaleyi takiben, evde kendini yaralayan Timuçin Ç. hastaneye sevk edildi; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

ALANYA İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA KIZ KARDEŞİNİ BALKONDAN ATAN KİŞİ, TABANCAYLA HAYATINA SON...

ALANYA İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA KIZ KARDEŞİNİ BALKONDAN ATAN KİŞİ, TABANCAYLA HAYATINA SON VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı...
images

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü
images

Konya Kulu'da hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anlar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi