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Hendek'te otoyolda devrilen otomobilde bir kadın hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı

Sakarya Hendek'te Anadolu Otoyolu'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği araç refüje devrilerek takla attı; Tülay Durmuş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hendek'te otoyolda devrilen otomobilde bir kadın hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya'nın Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi geçişinde, 33 yaşındaki sürücü C.D. idaresindeki 81 ADY 087 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje savrularak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahaleleri sonucunda araçta bulunan yolculardan birinin hayatını kaybettiği, diğer dört kişinin yaralandığı tespit edildi.

Ölü ve yaralıların kimlikleri:

Kazada yaşamını yitiren kişinin Tülay Durmuş olduğu belirlendi. Yaralananlar arasında sürücü C.D. ile otomobilde bulunan H.D., G.D. ve M.K.D. bulunuyor; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve olay yerinde yapılan incelemeler polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA HENDEK GEÇİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU...

ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA HENDEK GEÇİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU REFÜJE SAVRULARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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