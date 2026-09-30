İslahiye Devlet Hastanesi'nde elektrik odasında çıkan yangın kısa süreli tahliyeye yol açtı

olay yeri ve müdahale:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İslahiye Devlet Hastanesi'nin eksi 1 bodrum katında bulunan elektrik odasında öğle saatlerine doğru bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonrası alan kısa sürede yoğun dumanla kaplanırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

tahliye ve sağlık durumu:

Yangın nedeniyle hastanede panik yaşandı; hastalar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar tedbir amaçlı kısa süreli tahliye edildi. Müdahale tamamlandıktan sonra kişiler tekrar hastaneye alındı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma yürütüyor; şu aşamada resmi açıklamalar bekleniyor. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te hastanenin bodrum katında korkutan yangın