Havaya ateş sokağı tedirgin etti: Esentepe Mahallesi'nde bir kişi gözaltına alındı

Esentepe Mahallesi'nde bir evden yükselen silah sesleri paniğe yol açtı

Bartın'ın Esentepe Mahallesi 97. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kişinin ev içinde havaya ateş açması mahallede endişe yarattı. Komşuların 112'yi araması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ş.T. adlı şahıs geçirdiği sinir krizi sırasında ev içinde havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olaya müdahale eden polis ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu ve şahsı sakinleştirerek gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, evde olay sırasında başka kimsenin bulunmadığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans geri gönderildi; çünkü yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yeri inceleme ekipleri evin içinde ve dışında detaylı inceleme yaptı. Şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Ayrıca, şahsın alkollü olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu yönünde bilgiler alındı.

Güvenlik güçleri, benzer vakalarda çevre güvenliğinin sağlanması ve ihbarların hızlı iletilmesinin önemine dikkat çekti.

BARTIN'DA EVİNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN BİR KİŞİ MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU. KOMŞULARIN İHBARI İLE BÖLGEYE GİDEN EKİPLER TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.