Dolar 48,2459 +0,03%
Euro 56,0185 +0,27%
Bist 14.530,15 -0,76%
Altın Gram 6.977,50 -0,70%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,86 +3,18%
--°

Malatya kayısısının markalaşması için yeni adımlar atılıyor

2 Eylül 2026'da MTSO'da yapılacak toplantıda coğrafi işaret sonrası denetim, yönetişim ve Malatya kayısısının markalaşma stratejileri ele alınacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Malatya kayısısının markalaşması için yeni adımlar atılıyor

Toplantı ve katılımcılar:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı, Malatya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin tescil sonrası süreçlerini, denetim mekanizmalarını ve markalaşma stratejilerini gündeme taşıyacak. 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte il protokolü ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak de hazır bulunacak.

Gündem ve ele alınacak başlıklar:

Toplantıda öncelikle coğrafi işaret tescilinin ardından uygulanması gereken denetim ve yönetişim süreçleri tartışılacak. Malatya Kayısısı özelinde kalite kontrol standartları, üretimden tüketime izlenebilirlik mekanizmaları ve tescil sonrası uyum yükümlülükleri gibi pratik konular masaya yatırılacak. Ayrıca markalaşma stratejileri kapsamında ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda konumlandırılması, ambalajlama ve katma değer artırıcı iş modelleri değerlendirilecek.

Neden önemli ve beklentiler:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu toplantının önemine vurgu yaparken Malatya'nın, "başta dünyaca tanınan Malatya Kayısısı olmak üzere çok sayıda değerli ürüne sahip" olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, tescilin tek başına yeterli olmadığını; bu değerlerin korunması, etkin denetimle desteklenmesi ve ekonomik katma değere dönüştürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantıdan beklenen sonuçlar arasında daha etkin bir denetim ve yönetişim mekanizması için yol haritası oluşturulması, coğrafi işaretli ürünlerin marka değeri yükseltme stratejilerinin netleşmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi bulunuyor. Bu süreç, Malatya Kayısısının üretiminden ihracatına ve istihdama kadar geniş bir ekonomik etki alanında fayda sağlamayı hedefliyor.

MALATYA TSO’DA KAYISIYA YENİ KAPILAR ARALAYACAK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI DÜZENLENECEK

MALATYA TSO’DA KAYISIYA YENİ KAPILAR ARALAYACAK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI DÜZENLENECEK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa ovasında altın sarı hasat: bağlardan dünya sofralarına
images

Son çağrı: Zonguldak defterdarı uyardı, düşük faizli taksitlendirme için 31 ağus...
images

üç yılda sofraya gelen lezzet: Tekirdağ soğanının öne çıkan özellikleri
images

Altunkaya Grup 63. Şam fuarında bölgesel ticaretin odağı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ceyhan'da gözyaşlarıyla defnedildi: boşanma aşamasındaki kadının ölümü

Kuşadası yolunda kontrolden çıkan araç iş yerine çarptı: iki ağır yaralı

Karamürsel'de dumanlar arasından kurtarılan engelli kadın hastaneye sevk edildi

Erdoğan'ın takdim yazısıyla iki dilli kitap Bişkek'te Caparov'a verilecek

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı