Malatya kayısısının markalaşması için yeni adımlar atılıyor

Toplantı ve katılımcılar:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı, Malatya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin tescil sonrası süreçlerini, denetim mekanizmalarını ve markalaşma stratejilerini gündeme taşıyacak. 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte il protokolü ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak de hazır bulunacak.

Gündem ve ele alınacak başlıklar:

Toplantıda öncelikle coğrafi işaret tescilinin ardından uygulanması gereken denetim ve yönetişim süreçleri tartışılacak. Malatya Kayısısı özelinde kalite kontrol standartları, üretimden tüketime izlenebilirlik mekanizmaları ve tescil sonrası uyum yükümlülükleri gibi pratik konular masaya yatırılacak. Ayrıca markalaşma stratejileri kapsamında ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda konumlandırılması, ambalajlama ve katma değer artırıcı iş modelleri değerlendirilecek.

Neden önemli ve beklentiler:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu toplantının önemine vurgu yaparken Malatya'nın, "başta dünyaca tanınan Malatya Kayısısı olmak üzere çok sayıda değerli ürüne sahip" olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, tescilin tek başına yeterli olmadığını; bu değerlerin korunması, etkin denetimle desteklenmesi ve ekonomik katma değere dönüştürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantıdan beklenen sonuçlar arasında daha etkin bir denetim ve yönetişim mekanizması için yol haritası oluşturulması, coğrafi işaretli ürünlerin marka değeri yükseltme stratejilerinin netleşmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi bulunuyor. Bu süreç, Malatya Kayısısının üretiminden ihracatına ve istihdama kadar geniş bir ekonomik etki alanında fayda sağlamayı hedefliyor.

MALATYA TSO’DA KAYISIYA YENİ KAPILAR ARALAYACAK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI DÜZENLENECEK