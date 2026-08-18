Malatya'da doğu bağlantılı uyuşturucu ağına baskın, kilogramlarca metamfetamin ele geçirildi

operasyonun seyrine dair:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, gelen istihbarat doğrultusunda hem teknik hem de fiziki takip yürüttü ve takip sonucu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda toplamda yüksek miktarda madde ele geçirildi. Operasyonda 2 bin 55 gram metamfetamin (katı), 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 600 gram kimyasal sıvı bulundu.

şüphelilerin gözaltı ve tutuklanması:

Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri ve sevk işlemlerinin sonucunda her iki zanlının da tutuklandığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın ve delillerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER