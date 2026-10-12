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Malatya'da dönüşüm vaadi 10 yılda sonuçsuz kaldı: 100 milyon liralık mağduriyet iddiası

Yeşilyurt'ta 2016'da başlayan dönüşümde 100'den fazla kişi mağdur; avukatlar aynı dairelerin birden çok kişiye satıldığını ve zararın 100 milyon lirayı aştığını iddia ediyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da dönüşüm vaadi 10 yılda sonuçsuz kaldı: 100 milyon liralık mağduriyet iddiası

kentsel dönüşüm projesi 10 yıldır tamamlanmadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde 2016 yılında başlayan kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri yaklaşık 10 yıldır daire ve arsa teslimi bekliyor. Mağdurlar, deprem sonrasında da inşaat çalışmalarının devam etmediğini belirterek yetkililerden müdahale talep etti.

mağdur sayısı ve somut iddialar:

Bina sakinlerinden Enver Atlı, 27 daire ve dükkan sahibinin mağdur olduğunu söylerken, arsa sahibi Bekir Genç üç müstakil evini projeye verdiğini fakat inşaatın tamamlanmadığını anlattı. Müteahhit Z.T. ile çalıştığını söyleyen Akif Ağralı ise kendisine verilmesi gereken dairelerin başkalarına satıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını ve tehdit edildiklerini ifade etti.

hukuki süreç ve talep edilen tedbirler:

Mağdurların avukatı Abdulkadir Çavdar, tapu kayıtları ve sözleşmelerin incelenmesi sonucu aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığına dair ciddi deliller toplandığını belirtti. Çavdar, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve müteahhit hakkında tutuklama tedbiri talep ettiklerini aktardı. Avukat, mağduriyet tutarının 100 milyon lirayı aştığını söyledi ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hak sahipleri yetkililerden hızlı bir çözüm beklerken, dosyada toplanan tapu ve sözleşme belgelerinin ilerleyen soruşturma sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

MALATYA&#039;NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BAŞLATILAN VE 10 YILDIR TAMAMLANMADIĞI...

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BAŞLATILAN VE 10 YILDIR TAMAMLANMADIĞI ÖNE SÜRÜLEN PROJEDE 100'DEN FAZLA VATANDAŞIN MAĞDUR OLDUĞU ZARARIN İSE 100 MİLYON LİRAYI AŞTIĞI İDDİA EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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