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Malatya'da düğün kavgası tabanca sesleriyle sona erdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğünde çıkan kız meselesi tartışması salon dışına taştı; A.E. tabancayla bacağından yaralandı, şüpheli kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 00:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da düğün kavgası tabanca sesleriyle sona erdi

Malatya'da düğünde silahlı yaralanma

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında düzenlenen bir düğün töreninde tartışma silahlı yaralanmayla sonuçlandı. İddiaya göre, gelinin kuzeni ile düğün salonu çalışanının yakınları arasında başlayan anlaşmazlık büyüdü ve bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Tartışma, kaynaklara göre kız meselesi nedeniyle alevlendi ve kısa sürede salon dışına taştı. Olay sırasında A.E.'nin bacağından vurulduğu, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma ve müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yapıp tanık ifadelerini alarak kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili detayların resmi açıklamayla paylaşılacağını belirtti.

MALATYA’DA DÜĞÜNDE KIZ MESELESİ KANLI BİTTİ: 1 YARALI

MALATYA’DA DÜĞÜNDE KIZ MESELESİ KANLI BİTTİ: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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