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Malatya'da İnönü Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya İnönü Caddesi'nde saat 14.45'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı; sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:12

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da İnönü Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya'da İnönü Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Küçük çaplı trafik kazası, kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 44 AIE 476 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 AIP 838 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.G.'yi ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

MALATYA’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

MALATYA’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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