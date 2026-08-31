Malatya'da İnönü Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
Küçük çaplı trafik kazası, kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 44 AIE 476 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 AIP 838 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza anı ve ilk müdahale:
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.G.'yi ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı.
Soruşturma ve inceleme:
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
MALATYA’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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