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Malatya'da prefabrik işçi yatakhanesi kullanılamaz hale geldi

Malatya'da Yeşilyurt'taki şantiye prefabrik yatakhanede saat 06.15'te çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve yatakhane kullanılamaz hale geldi; ekipler söndürdü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da prefabrik işçi yatakhanesi kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Canpolat Mahallesi'nde, saat 06.15 sıralarında şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sardı ve yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;DA İŞÇİLERİN KALDIĞI YATAKHANE YANDI

MALATYA'DA İŞÇİLERİN KALDIĞI YATAKHANE YANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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