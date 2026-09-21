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Malatya'dan ilkokul takımı 'Derin Nefes' TEKNOFEST finaline kaldı

'Derin Nefes' takımı, Malatya Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerinden; madencilerin yaşam güvenliğini amaçlayan projeyle TEKNOFEST 2026 finaline kaldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Taylan Polat

Malatya'dan ilkokul takımı 'Derin Nefes' TEKNOFEST finaline kaldı

Malatyalı öğrenciler TEKNOFEST 2026'da finale çıktı

Malatya Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerinden oluşan 'Derin Nefes' Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda geliştirdikleri Akıllı Madenci Yaşam Takip Sistemi projesiyle finale kaldı.

projenin amacı ve öğrenci katkısı:

İlkokul düzeyinde yarışan takım, madencilerin çalışma ortamlarında karşılaşabilecekleri riskleri izleyip sağlık ve yaşam güvenliğini desteklemeyi hedefleyen bir sistem tasarladı. Proje, temel sensör verileriyle madencilerin sağlık göstergelerini takip etmeye ve olası tehlikelerde hızlı müdahale için uyarı vermeye odaklanıyor. Çalışma, öğrencilerin hem teknik tasarım hem de yaşam güvenliği bilinci geliştirmesine imkan sağladı.

yarışma ortamı ve bölgesel başarı:

Diyarbakır Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmada 13 ülkeden takımlar yer aldı ve organizasyona toplam 114 bin proje sunulduğu bildirildi. Hatice Akyüz danışmanlığında hazırlanan ekip, Malatya'dan TEKNOFEST'te ilkokul seviyesinde finale kalan ilk takım oldu ve bu başarısı bölge için dikkat çekici bir kilometre taşı sayılıyor.

Takımın finalde sunacağı son versiyon üzerinde ince ayarlar yapıldığı, öğrencilerin ve danışmanlarının önümüzdeki aşamaya hazırlanmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Yerel okul ve toplumun takıma verdiği destek, projenin görünürlüğünü artırırken öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönelik motivasyonunu güçlendiriyor.

MALATYALI ÖĞRENCİLER TEKNOFEST’TE FİNALE KALDI

MALATYALI ÖĞRENCİLER TEKNOFEST’TE FİNALE KALDI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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