Malazgirt'ten 30 Ağustos'a: Anadolu'nun tapusunun tescili vurgulandı

Van OSB’den 30 Ağustos mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihsel dönüm noktasının anlam ve önemini anlattı ve güncel jeopolitik gelişmelerle bağdaştırdı.

Tarihsel vurgular:

Aslan, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve Büyük Taarruz'un önemini hatırlatarak, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin milletin özgürlük isteğinin taçlandırılması olduğunu ifade etti. Mesajında, "Türk İstiklal Harbi’nin dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi; yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir halkın, millet olmasında, ülkesini işgalcilerden el birliği ile kurtarmasında ve özgür ile bağımsız yaşama isteğinde gösterdiği bir tezahürdür" dedi.

Başkan Aslan, 30 Ağustos 1922 tarihini Yunan ordusunun perişan olduğu ve büyük zaferin yaşandığı gün olarak tanımladı ve Mustafa Kemal'in liderliğinde Anadolu halkının mücadelesine dikkat çekti.

Malazgirt ve tapu tescili:

Aslan, tarihsel bağlama devam ederek Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu kapılarının halka açıldığını ve 30 Ağustos Zaferi'nin "bu toprakların tapusunu bu aziz halka tescillediğini" vurguladı. Mesajında, "‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ şiarı ile harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever Anadolu halkı, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırmıştı" ifadelerine yer verdi.

Güncel jeopolitik uyarı:

Van OSB Başkanı, günümüzde de emperyalist eğilimlerin sürdüğünü belirterek Doğu Akdeniz'deki mücadelenin bağımsızlık ve hak mücadelesi olduğunu söyledi. Aslan, "Aradan yüz yıl geçmesine rağmen Batı emperyalizminin Türk topraklarına yönelik saldırganlıklarının bitmediği, şu an Doğu Akdeniz’de yaşanan mücadelenin de aynı şekilde bir bağımsızlık ve hak mücadelesi olduğu görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İsrail ve Batı'nın bölgedeki tutumuna tepki gösteren Aslan, "Siyonist terör devleti İsrail’in İslam ve Orta Doğu coğrafyasına yönelik saldırgan ve hak tanımaz tavırlarına karşı Avrupa ve Batı’nın sessiz ve zımni desteği kabul edilebilir bir durum değildir. Ülke ve millet olarak İsrail’in bu şımarıklıklarına hiçbir zaman kayıtsız kalmayacak, haklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi.

Şehitler ve gaziler anıldı:

Mesajının sonunda bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anan Memet Aslan, "başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle yad ediyor; ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, “MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ, ANADOLU KAPILARINI BU HALKA AÇMIŞ, 30 AĞUSTOS ZAFERİ İSE BU TOPRAKLARIN TAPUSUNU BU AZİZ HALKA TESCİLLEMİŞTİR” DEDİ.