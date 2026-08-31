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Manavgat şelalesi adacığında yükselen su 6 kişinin kurtarılmasına neden oldu

Manavgat Şelalesi'nde baraj kapaklarının açılması sonucu su yükselince, adacıkta mahsur kalan 6 kişi itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince botla kurtarıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat şelalesi adacığında yükselen su 6 kişinin kurtarılmasına neden oldu

Manavgat şelalesi adacığında su seviyesi yükseldi, 6 kişi mahsur kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Şelalesi'nde dün akşam yaşanan olayda, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükseldi ve şelalenin ortasındaki adacıkta bulunan kişiler çevreyle bağlantı kuramaz hale geldi.

Olayın gelişimi:

İhbar, Ulukapı Mahallesi Priz mevkisindeki Büyük Şelale için dün saat 21.00 civarında yapıldı. Yetkililer, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükseldiğini ve bunun sonucunda adacıkta 6 kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

Kurtarma çalışması ve sağlık durumu:

Bölgeye sevk edilen Manavgat İtfaiye ekipleri, AFAD ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 6 kişi bot yardımıyla kurtarıldı; kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manavgat Şelalesi&#039;nde adacıkta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nde adacıkta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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