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Karamürsel'de dumanlar arasından kurtarılan engelli kadın hastaneye sevk edildi

Karamürsel'de tek katlı evde çıkan yangında Suriye uyruklu bedensel engelli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı, yangın evde hasara yol açtı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karamürsel'de dumanlar arasından kurtarılan engelli kadın hastaneye sevk edildi

Yangın ve kurtarma

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Sarıkum mevkisinde bulunan tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının başlamasıyla evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin kadın ve çocukları kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak evde bulunan bedensel engelli yaşlı kadın, yoğun duman ve alevler nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Müdahale ve tahliye:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evi kaplayan yoğun dumana rağmen içeri girerek mahsur kalan engelli kadını kurtardı. Dumandan etkilendiği belirlenen kadın, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, ancak evde hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni ve yangına ilişkin detaylar üzerinde polis ve yetkililerce inceleme başlatıldı.

Ev alevlere teslim oldu, mahsur kalan engelli kadını itfaiye kurtardı

Ev alevlere teslim oldu, mahsur kalan engelli kadını itfaiye kurtardı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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