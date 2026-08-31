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Kuşadası yolunda kontrolden çıkan araç iş yerine çarptı: iki ağır yaralı

Söke-Kuşadası yolunda kontrolden çıkan 09 AKT 073 plakalı otomobil, bir iş yerinin kolonuna çarparak durdu; sürücü Buse D. B. ve yolcu Sude B. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşadası yolunda kontrolden çıkan araç iş yerine çarptı: iki ağır yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, öğle saatlerinde Söke-Kuşadası karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Buse D. B. olan 09 AKT 073 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Görgü tanıkları, aracın aşırı hızlı olduğu yönünde bilgi verirken, otomobilin yol kenarında bulunan iş yerinin köşe kolonuna çarpana dek yaklaşık 20 metre yükseklikten adeta havada uçarak ilerlediğini aktardı. Araç, kolon ile çarpışmanın etkisiyle durabildi.

Yaralılara müdahale ve hastane sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Buse D. B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Söke Fehime Karagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sude B. ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Trafik ekipleri, olayın oluş nedenini belirlemek ve olası trafik ihlallerini tespit etmek amacıyla delil topluyor. Kazanın meydana geldiği bölümde güvenlik önlemleri alındı ve ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ayrıntıların yapılacak teknik inceleme ve tanık ifadelerinin ardından netleşeceğini bildirdi.

KUŞADASI’NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

KUŞADASI’NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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