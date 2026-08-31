Telefonda tartışma Kuşadası'nda pompalı tüfekli saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi Akandere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Egemen Y. ile Arif C.B. arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kısa süre içinde, sokakta pompalı tüfekle görüldüğü öne sürülen Arif C.B. tarafının ateş açtığı bildirildi.

Sokakta açılan ateşle birlikte panik yaşandı. Açılan ateş sonucunda, doğrudan hedef alınan Egemen Y. ayağından yaralandı. Ateşin yere çarpıp seken saçmalar ise o sırada sokakta bulunan 14 yaşındaki Sema N.S.'nin bacağına isabet etti.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sokağın birden hareketlenmesi ve olay anında yaşanan panik, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından da dile getirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve bölge incelemeye kapatıldı.

Polisin çalışması:

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arif C.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

KUŞADASI’NDA TELEFON TARTIŞMASI KANLI BİTTİ