Dolar 48,2629 -0,01%
Euro 56,0515 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,99 -0,08%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Telefonda tartışma Kuşadası'nda pompalı tüfekli saldırıya dönüştü

Aydın'ın Kuşadası'nda telefonda başlayan tartışma pompalı tüfekli saldırıya dönüştü; 1 kişi ayağından, 14 yaşındaki bir kız seken saçmalarla yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Telefonda tartışma Kuşadası'nda pompalı tüfekli saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi Akandere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Egemen Y. ile Arif C.B. arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kısa süre içinde, sokakta pompalı tüfekle görüldüğü öne sürülen Arif C.B. tarafının ateş açtığı bildirildi.

Sokakta açılan ateşle birlikte panik yaşandı. Açılan ateş sonucunda, doğrudan hedef alınan Egemen Y. ayağından yaralandı. Ateşin yere çarpıp seken saçmalar ise o sırada sokakta bulunan 14 yaşındaki Sema N.S.'nin bacağına isabet etti.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sokağın birden hareketlenmesi ve olay anında yaşanan panik, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından da dile getirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve bölge incelemeye kapatıldı.

Polisin çalışması:

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arif C.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

KUŞADASI’NDA TELEFON TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

KUŞADASI’NDA TELEFON TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı
images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

marmara'da sezon dualarla açıldı: sardalya ve palamut ilk gün bereketi getirdi

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı