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Manavgat şelalesi'nde baraj kapaklarının açılması adacıkta mahsur bıraktı, 6 kişi botla kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nde baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle adacıkta mahsur kalan 6 kişi, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince botla kurtarıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat şelalesi'nde baraj kapaklarının açılması adacıkta mahsur bıraktı, 6 kişi botla kurtarıldı

Manavgat şelalesi'nde adacıkta mahsur kalanların kurtarılması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ulukapı Mahallesi Priz mevkiindeki Büyük Şelale'de dün saat 21.00 sıralarında baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesi üzerine adacıkta 6 kişi mahsur kaldı.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Bölgeye gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Manavgat İtfaiye ekipleri, AFAD ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalanlar bot yardımıyla adacık üzerinden kurtarıldı.

Sağlık durumu:

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MANAVGAT ŞELALESİ&#039;NİN ORTASINDAKİ ADACIKTA SU SEVİYESİNİN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MANAVGAT ŞELALESİ'NİN ORTASINDAKİ ADACIKTA SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN 6 KİŞİ EKİPLERCE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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