Otogarda müşteri tartışması büyüdü: taksiciler arasında kavga, polis müdahalesi

Olayın meydana gelişine ilişkin detaylar:

İddiaya göre, Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarında otogara giren bir taksici yolcu almak istedi. Bu durum, otogarda bekleyen diğer taksicilerin tepkisini çekti ve taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmaya bazı yolcuların da müdahil olması sonucu arbede büyüdü.

Polis müdahalesi ve gözaltılar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırdı ve araya giren şahısları gözaltına aldı. Olayın ardından gözaltına alınanların emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Görüntüler ve otogardaki yansımaları:

Yaşanan arbede anları, otogarın kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü ve çevredeki hareketliliğin arttığı görülüyor. Olayın otogar içindeki düzeni ve yolcu güvenliğini etkilemesi dikkat çekti.

BAYRAMPAŞA BÜYÜK İSTANBUL OTOGARINDA TAKSİCİLER ARASINDA MÜŞTERİ KAVGASI ÇIKTI. ŞAHISLAR POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.