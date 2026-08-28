Dolar 48,2411 +0,50%
Euro 56,2179 0,00%
Bist 14.559,25 -0,11%
Altın Gram 7.209,91 -0,33%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,36 -0,18%
--°

Manavgat'ın genç okçularından iki madalya

Manavgatlı okçular Düzce'deki U15-U13 Türkiye Şampiyonasında 1 altın ve 1 gümüş kazandı; Elif Sare Erdem bireysel şampiyon oldu, takım ikinci tamamladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manavgat'ın genç okçularından iki madalya

Manavgat'ın genç okçularından iki madalya

Düzce'de devam eden U15-U13 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Manavgatlı sporcular önemli dereceler elde etti. Turnuvada hem bireysel hem de takım bazında başarılar gelerek ilçenin adından söz ettirdi.

bireysel başarı:

Klasik Yay U11 Kadın kategorisinde Elif Sare Erdem öne çıkarak bireysel Türkiye şampiyonu oldu. Erdem'in performansı, genç yaş kategorisinde dikkat çeken bir sonuç olarak kayıtlara geçti.

takım performansı ve değerlendirme:

U11 Klasik Yay Kadın Takımı, Elif Sare Erdem, Azra Neslihanoğlu ve Arya Varol üçlüsüyle mücadele etti ve Türkiye 2.'si oldu. Aynı yaş grubunda yarışan U11 Klasik Yay Karışık Mix Takımı ise turnuvayı Türkiye 5.'si olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya konuyla ilgili olarak, "Sporcularımızı ve antrenörleri, Oğuzhan Küçükali hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

DÜZCE’DE DEVAM EDEN U15-U13 OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA MANAVGATLI SPORCU ELİF SARE ERDEM...

DÜZCE’DE DEVAM EDEN U15-U13 OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA MANAVGATLI SPORCU ELİF SARE ERDEM ŞAMPİYON OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yaz spor okulları 16 branşta 36 bin 818 çocuğu spora kazandırdı
images

Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor
images

Gölcük'e ikinci kapalı yüzme havuzlu yeni spor kompleksi
images

Akhisar’ın genç bisikletçileri Kahramanmaraş’ta çok sayıda derece elde etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yaz spor okulları 16 branşta 36 bin 818 çocuğu spora kazandırdı

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı

Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza