Manavgat'ın genç okçularından iki madalya

Düzce'de devam eden U15-U13 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Manavgatlı sporcular önemli dereceler elde etti. Turnuvada hem bireysel hem de takım bazında başarılar gelerek ilçenin adından söz ettirdi.

bireysel başarı:

Klasik Yay U11 Kadın kategorisinde Elif Sare Erdem öne çıkarak bireysel Türkiye şampiyonu oldu. Erdem'in performansı, genç yaş kategorisinde dikkat çeken bir sonuç olarak kayıtlara geçti.

takım performansı ve değerlendirme:

U11 Klasik Yay Kadın Takımı, Elif Sare Erdem, Azra Neslihanoğlu ve Arya Varol üçlüsüyle mücadele etti ve Türkiye 2.'si oldu. Aynı yaş grubunda yarışan U11 Klasik Yay Karışık Mix Takımı ise turnuvayı Türkiye 5.'si olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya konuyla ilgili olarak, "Sporcularımızı ve antrenörleri, Oğuzhan Küçükali hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

DÜZCE’DE DEVAM EDEN U15-U13 OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA MANAVGATLI SPORCU ELİF SARE ERDEM ŞAMPİYON OLDU