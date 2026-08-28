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Ucuz konut hayali çökertildi: İstanbul merkezli 36 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul polisi, internet ilanlarıyla 48 kişiyi mağdur eden şebekeyi 25 Ağustos'ta üç ilde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi; 14 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ucuz konut hayali çökertildi: İstanbul merkezli 36 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul merkezli emlak dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygun fiyatlı daire vaadiyle internet sitelerinde sahte ilanlar vererek çok sayıda kişiyi mağdur eden organizasyona yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu, mağdur sayısının ve haksız kazancın boyutu ile operasyonun organize biçimi gün yüzüne çıktı.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturmayı yürüten birimler arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü yer aldı. Ekipler, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire ilanları verdiğini ve vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Buna yönelik eş zamanlı baskınlar 25 Ağustos tarihinde İstanbul, Giresun ve Sinop illerinde gerçekleştirildi; operasyon 12 adrese yönlendirildi ve 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller ve mağduriyet:

Aramalarda, dolandırıcılık olaylarına ilişkin çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca polis kayıtlarına göre operasyon sırasında bir adet ruhsatsız tüfek ve 27 bin 624 dolar nakit bulundu. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin toplam 48 kişiyi yaklaşık 36 milyon lira zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen doküman ve dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte, mağdur sayısı ve şüpheliler arasındaki örgütlenme ağı üzerine çalışmalar devam ediyor.

İstanbul’da ucuza daire vaadiyle 36 milyon liralık dolandırıcılık operasyonun detayları ortaya...

İstanbul’da ucuza daire vaadiyle 36 milyon liralık dolandırıcılık operasyonun detayları ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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