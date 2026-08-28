Galatasaray zirve için Göztepe ile 65. randevuda

maç öncesi durum:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ile 4 puan ve averajla 2. sırada yer alırken, İzmir temsilcisi Göztepe 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 1 puanla 14. basamakta bulunuyor. Galatasaray, seyircisi önünde Göztepe’yi mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

rekorlar ve geçmiş maçlar:

İki takım lig tarihinde bugüne kadar 64 kez karşılaştı; yarınki maçla birlikte bu sayı 65 olacak. Bu karşılaşmalarda Galatasaray (Cimbom) rakibini 39 kez mağlup ederken, Göztepe 12 galibiyet elde etti ve 13 maç berabere sonuçlandı. Aslanlar toplamda 105 gole karşılık, Göztepe 47 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisini de Galatasaray 3-1 skorlarla kazandı.

İki ekip arasındaki maçlarda beraberlik nadir: en son beraberlik 10 Şubat 1980'de İstanbul'da 1-1 sonuçlanmış, daha sonraki 22 müsabakadan 20'sini Galatasaray, 2'sini Göztepe kazanmıştı. Son 10 lig maçında ise Galatasaray üstünlüğü devam ediyor; son 10 karşılaşmada İstanbul ekibi üst üste 9 kez galip gelirken, Göztepe sadece 1 kez kazandı.

ev sahibi avantajı ve form durumu:

Galatasaray sahasında uzun süre yenilgi yüzü görmedi. RAMS Park'ta son yenilgi 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0 mağlubiyet olurken, sonraki 36 maçta 28 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Son ev sahibi beraberliği ise Çorum FK ile 2-2 olarak kayıtlara geçti.

Takımın hücumdaki lideri ise Nijeryalı forvet Victor Osimhen. 27 yaşındaki oyuncu ligdeki ilk iki haftada toplam 4 gol kaydetti; ilk haftada Çorum FK'ya karşı 2 gol, geçtiğimiz haftada ise 2 gol ve 1 asistle oynadı ve gol krallığında öne geçti. Galatasaray genel olarak da ligin en golcü takımları arasında; 2 haftada toplam 6 golle ilk sırada yer alıyor. Yunus Akgün ve Roland Sallai birer golle katkı verdi.

batrakov, teknik direktör düellosu ve kadro notları:

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Teknik Direktör Okan Buruk görev verirse Göztepe karşısında ilk maçına çıkacak. Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya ödenen bonservis bedeli 25 milyon Euro olarak bildirildi.

Teknik direktörler cephesinde de dikkat çekici bir veri var: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov bugüne kadar 4 kez rakip oldu ve bu dört müsabakayı da Buruk'un ekipleri kazandı. Yarınki randevu, ikili arasındaki 5. karşılaşma olacak.

hakem ve organizasyon bilgileri:

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara olurken, maçın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş olarak açıklandı.

Galatasaray bu randevuda hem ev sahibi avantajını hem de hücum gücünü kullanarak zirve iddiasını sürdürebilmek istiyor; Göztepe ise ligde puan toplamak ve üst sıralara tırmanmak için deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI GÖZTEPE İLE LİGDE 65. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.