Körfez Basket sezonu Fenerbahçe ile açıyor, hedefler yüksek

Körfez Basket yeni sezona Fenerbahçe maçıyla start veriyor:

Körfez Basket, Basketbol Süper Ligi sezonunun açılış maçında 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, hem ligde hem de 15 Eylül'de başlayacak Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iddialı bir kadro ve organizasyonla yer almayı amaçladıklarını belirtiyor. Kocaeli temelli yapılanma, taraftar desteği ve altyapı yatırımları kulübün öncelikleri arasında öne çıkıyor.

Teknik kadro vizyonu ve sezon hedefleri:

Başantrenör Serhan Kavut, Kocaeli'nin köklü bir basketbol kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak şehrin taraftar gücünün kendileri için belirleyici olduğunu söyledi. Kavut, takımın oyun anlayışını ve hedeflerini şöyle özetledi: 'Taraftara zevk veren, son topa kadar mücadele eden, savaşan, her topa atlayan bir takım oluşturmak istiyoruz.'

Kavut, salon kapasitesinin 5 bin kişiden başlayarak artırılmasının planlandığını; sahada ise bütçelerin değil, taraftar ve organizasyon kalitesinin belirleyici olacağına inandığını dile getirdi. Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazırlık sürecine dikkat çeken Kavut, 'Açılışı Fenerbahçe ile yapıyoruz çünkü hedeflerimiz yüksek' ifadelerini kullandı.

Takımın önemli isimlerinden Boo Buie'nin babalık izni nedeniyle başlangıçta takıma katılamayacağı; cuma günü kadroya dahil olacağı ve Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Altyapı, tesisleşme ve şehirle bütünleşme:

Kavut, aynı zamanda U-20 Milli Takımı görevi de yürütmesi nedeniyle genç oyunculara öncelik verdiklerini söyledi. Kulübün altyapı yapılanmasını öncelikle Kocaeli'nin çocuklarıyla kurmayı hedeflediklerini; 4-5 yıl içinde A takıma Kocaeli'den oyuncu kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca ABD G Ligi'nden gelen ve Avrupa basketbolunu ilk kez deneyimleyecek 4 oyuncunun gelişimleri yakından takip edilecek.

Genel Menajer Cihad Şahin ise Kocaeli'nin spor kültürü ve ulaşım avantajları nedeniyle şehrin 'biçilmiş kaftan' olduğunu vurguladı. Şahin, sürdürülebilir bir kulüp yapılanması kurmak ve bölgeden sporcu yetiştirmek istediklerini; bu nedenle oyuncu ve teknik ekibin tamamının Kocaeli'de yaşadığına dikkat çekti. Bu tercihin amaçlarından biri, kulübün şehirle duygusal ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlamak.

Şahin, Fenerbahçe maçı için bilet satışlarının iyi gittiğini ve cumartesi günü salonun dolmasını beklediklerini söyledi. Maçı, takımın şehirle kaynaşma sürecinde önemli bir başlangıç olarak gördüklerini ekledi.

Teknik ve idari kadro: Cihad Şahin (Genel Menajer), Serhan Kavut (Başantrenör), Şahin Ateşdağlı (Yardımcı Antrenör), İlker Türel (Yardımcı Antrenör), Musa Can Orhan (Yardımcı Antrenör), Mahmut Hazer (Yardımcı Antrenör), Seray Öztürk (Takım Menajeri), Rüzgar Yıldırım (İdari Menajer), Aleksandar Petrovic (Atletik Performans Antrenörü), Davut Güngör (Fizyoterapist), Ahmet Ergün (Masör), Şeref Yıldırım (Malzeme Sorumlusu).

Körfez Basket yöneticileri, hem sahadaki performans hem de organizasyon açısından Kocaeli taraftarını ilk günden atmosferi belirlemeye davet ediyor. Kulüp, sezon boyunca Türkiye Süper Ligi'nde kalıcı bir Avrupa hedefi için mücadele ederken aynı zamanda altyapı ve tesisleşme yatırımlarıyla geleceğe yönelik adımlar atmayı planlıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Körfez Basket, sezon açılışında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli temsilcisinde başantrenör Serhan Kavut, yüksek hedeflerle yola çıktıklarını belirterek, "Açılışı Fenerbahçe ile yapıyoruz çünkü hedeflerimiz yüksek" dedi. Genel Menajer Cihad Şahin ise karşılaşmaya Kocaeli halkının yoğun ilgi gösterdiğini ve tribünlerin dolmasını beklediklerini söyledi.