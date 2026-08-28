Körfez basket Fenerbahçe sınavıyla taraftarına sesleniyor

Körfez Basket taraftarıyla sezon öncesi buluşuyor

Körfez Basket, Basketbol Süper Ligi öncesi hazırlıklarını sürdürüyor ve cumartesi oynayacağı özel maçla taraftarla ilk kez sahada buluşacak. Sezon açılışının provası niteliğindeki karşılaşma için takımın öne çıkan isimleri kent halkını maça çağırdı.

antrenman, kadro ve hazırlık süreci:

Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan antrenmanda teknik ekip liderliğini Başantrenör Serhat Kavut üstlendi. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Boo Buie antrenmana katılmadı; buna rağmen çalışma eksiksiz tamamlandı. Antrenman öncesi kısa forvet Matt Mitchell ve guard Emre Ekşioğlu İHA muhabirine kısa değerlendirmeler yaptı ve taraftarlara mesaj verdi.

mitchell'in hedefleri ve çağrısı:

Takımın tecrübeli isimlerinden Matt Mitchell, "Kocaeli, burada bize ev sahipliği yapan büyük bir şehir. Ve bu takımın bu şehre büyük bir gurur ve heyecan katacağına inanıyorum" sözleriyle duygularını ifade etti. Mitchell, hem bireysel hem de takım olarak gösterecekleri çok şey olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön elemeleri geçmek ve mümkünse Final Four'a gitmek olduğunu belirtti. Fenerbahçe maçını değerlendiren Mitchell, bunun nerede olduklarını görmek açısından "iyi bir sınav" olacağını söyledi ve tüm Kocaeli halkını cumartesi saat 16.00'da yapılacak maça beklediğini iletti.

ekşioğlu'nun değerlendirmesi ve seyirci çağrısı:

Savunmadaki kilit oyunculardan Emre Ekşioğlu, takımın şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında olumlu bir görüntü sergilediğini, ekip içindeki uyum ve morallerin yüksek olduğunu aktardı. Ekşioğlu, "Kocaeli taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden onları her maça davet ediyoruz" diyerek seyirci desteğinin önemine dikkat çekti ve Fenerbahçe karşılaşmasında izleyicilere iyi bir oyun sözü verdi. İfadelerinde ayrıca sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon dileğini paylaştı.

Takımın cumartesi günü Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile yapacağı hazırlık maçı, Körfez ekibi için hem sahaya alışma hem de hedeflerini test etme fırsatı sunacak. Oyuncular ve teknik ekip, sezon boyunca şehrin desteğini arkasında hissetmeyi amaçlıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil edecek takımlardan Körfez Basket'in yıldız isimleri cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde sporseverleri maça davet etti. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek olduğunu belirten Matt Mitchell, "Kocaeli taraftarını maça bekliyorum" dedi.