Dolar 49,3246 +0,13%
Euro 55,0634 -0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.644,43 -0,63%
EUR/USD 1,1159 -0,41%
Brent Petrol 106,53 +1,73%
--°

Göztepe ikinci yarıda farka gitti: Eyüpspor sahasında 4-0 yenildi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Göztepe, Eyüpspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı; Henrique hat-trick yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe ikinci yarıda farka gitti: Eyüpspor sahasında 4-0 yenildi

Göztepe ikinci yarıda farka gitti: Eyüpspor sahasında 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu. Maç Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynandı ve karşılaşma Göztepe lehine net bir skorla sonuçlandı.

maçın dönüm noktaları:

Maçın erken dakikalarında Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi, 9. dakikada kırmızı kart görerek takımı on kişi bıraktı. Bu karar oyun dengesini etkiledi ve 11. dakikada penaltı kazanan Göztepe, Juan’ın penaltı golü (dk. 11) ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Göztepe oyunu tamamen kontrolüne aldı. 54. dakikada sol kanattan Richard Akonnor’un ceza sahasına yuvarladığı topa Henrique’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve skor 0-2 oldu. Beş dakika sonra 59. dakikada Costa’nın hatalı pasını değerlendirip topu kapan Henrique, yay üzerinden kalecinin sağından yaptığı vuruşla hat-trick’in ilkyarısını tamamlamış oldu ve skor 0-3’e geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Arda Okan Kurtulan’ın ceza sahası içindeki pozisyonunda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi; 75. dakikada Henrique’nin penaltı golü ile maç 0-4’e geldi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Eyüpspor kadrosunda kalede Horatiu Moldovan yer aldı. Sahaya çıkan diğer isimler arasında Chandrel Massanga, Zak Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, David Costa, Simone Giordano, Yusuf Barası, Ahmed Abdullahi, Konrad Michalak bulunuyordu. Eyüpspor’da Bilal Boutobba (dk. 76), Charles Raux Yao (dk. 60), Lenny Pintor (dk. 60) ve Talha Ülvan (dk. 60) oyuna giren oyuncular oldu. Teknik direktör Mustafa Dalcı takımı yönetti.

Göztepe’de kalede Arda Özçimen vardı. Başlangıç 11’inde Taha Altıkardeş, Noah Sonko, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Alexis Antunes, Janderson ve Juan yer aldı. Oyuna sonradan girenler arasında Faustino Anjorin (dk. 81), Alex Matos (dk. 76), Efkan Bekiroğlu (dk. 76), Andre Henrique (dk. 46) ve Sinclair Armstrong (dk. 69) bulunuyordu. Stanimir Stoilov Göztepe’yi çalıştırdı.

Goller: Juan (dk. 11 pen.), Henrique (dk. 54, 59, 75 pen.) — Kırmızı kart: Ahmed Abdullahi (dk. 9). Maçı yöneten hakemler ise Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok ve Murat Şener olarak kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE’YE 4-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE’YE 4-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı ka...
images

Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti
images

Manisa BBSK'den 63 madalyayla Ege'de karate zaferi
images

Kayserispor camiası Habip Nuri Apaydın'ın vefatıyla sarsıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

Kozan'da şap riski nedeniyle canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı

Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti

Kozan'da kapı önünde tek kurşun: motosikletli saldırgan kaçtı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı