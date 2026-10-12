Göztepe ikinci yarıda farka gitti: Eyüpspor sahasında 4-0 yenildi

Göztepe ikinci yarıda farka gitti: Eyüpspor sahasında 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu. Maç Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynandı ve karşılaşma Göztepe lehine net bir skorla sonuçlandı.

maçın dönüm noktaları:

Maçın erken dakikalarında Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi, 9. dakikada kırmızı kart görerek takımı on kişi bıraktı. Bu karar oyun dengesini etkiledi ve 11. dakikada penaltı kazanan Göztepe, Juan’ın penaltı golü (dk. 11) ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Göztepe oyunu tamamen kontrolüne aldı. 54. dakikada sol kanattan Richard Akonnor’un ceza sahasına yuvarladığı topa Henrique’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve skor 0-2 oldu. Beş dakika sonra 59. dakikada Costa’nın hatalı pasını değerlendirip topu kapan Henrique, yay üzerinden kalecinin sağından yaptığı vuruşla hat-trick’in ilkyarısını tamamlamış oldu ve skor 0-3’e geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Arda Okan Kurtulan’ın ceza sahası içindeki pozisyonunda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi; 75. dakikada Henrique’nin penaltı golü ile maç 0-4’e geldi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Eyüpspor kadrosunda kalede Horatiu Moldovan yer aldı. Sahaya çıkan diğer isimler arasında Chandrel Massanga, Zak Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, David Costa, Simone Giordano, Yusuf Barası, Ahmed Abdullahi, Konrad Michalak bulunuyordu. Eyüpspor’da Bilal Boutobba (dk. 76), Charles Raux Yao (dk. 60), Lenny Pintor (dk. 60) ve Talha Ülvan (dk. 60) oyuna giren oyuncular oldu. Teknik direktör Mustafa Dalcı takımı yönetti.

Göztepe’de kalede Arda Özçimen vardı. Başlangıç 11’inde Taha Altıkardeş, Noah Sonko, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Alexis Antunes, Janderson ve Juan yer aldı. Oyuna sonradan girenler arasında Faustino Anjorin (dk. 81), Alex Matos (dk. 76), Efkan Bekiroğlu (dk. 76), Andre Henrique (dk. 46) ve Sinclair Armstrong (dk. 69) bulunuyordu. Stanimir Stoilov Göztepe’yi çalıştırdı.

Goller: Juan (dk. 11 pen.), Henrique (dk. 54, 59, 75 pen.) — Kırmızı kart: Ahmed Abdullahi (dk. 9). Maçı yöneten hakemler ise Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok ve Murat Şener olarak kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE’YE 4-0 MAĞLUP OLDU.