Manisa valisinden kaza bilançosu: 11 ölü, 27 yaralı

Vali'nin açıklaması:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan basına yaptığı açıklamada kazaya ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı. Vali Özkan, olayda otobüste toplam 34 yolcu bulunduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle aktardı: "Otobüste 34 tane yolcumuz vardı, 11 kişi vefat etti, 27 kişi yaralı".

Bilanço:

Vali Vahdettin Özkan'ın açıkladığı sayılara göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Açıklamada geçen rakamlar, olayın resmi bilançosunu yansıtmaktadır.

Yetkili makamlar tarafından yapılacak ek açıklamalarla olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan: "Otobüste 34 tane yolcumuz vardı, 11 kişi vefat etti, 27 kişi yaralı"