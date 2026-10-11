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Panda suratlı köpek vaadiyle gelen sorun: Mardinli ailenin dört aylık çaresizliği

Mardin'de Günay Bilbay, kızının istediği panda suratlı Pomeranian yerine hareketli, saldırgan bir köpek gönderildiğini iddia ederek satıcıdan çözüm istedi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Panda suratlı köpek vaadiyle gelen sorun: Mardinli ailenin dört aylık çaresizliği

Satın alınan köpek beklentileri karşılamayınca aile mağduriyetini anlattı

Mardin'de yaşayan Günay Bilbay, kızının isteği üzerine Aydın'dan satın aldıkları köpeğin kendilerine vaat edilenden çok farklı olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. İHA muhabirine konuşan Bilbay, yaklaşık dört aydır bu sorunla mücadele ettiklerini ve satıcının iddia edilen köpeği göndermediğini savundu.

Satın alma süreci ve aileye verilen bilgiler:

Bilbay, kızının özellikle 'panda suratlı Pomeranian' istediğini, satıcıyla yaptıkları görüşmelerde köpeğin sakin, uysal ve evdeki kedilerle uyumlu olacağı yönünde bilgilendirildiklerini söyledi. Başlangıçta evlerinde kediler olduğu için köpek alma konusunda tereddüt yaşayan aile, satıcının verdiği bilgilerin ardından teklifi kabul ettiğini aktardı.

Bilbay, kendilerine gönderilen köpeğin satıcının anlattıklarıyla örtüşmediğini iddia ederek köpeğin 'çok hareketli, hiperaktif ve sürekli saldırgan davranışlar sergilediğini' belirtti. Ailenin eğiterek sorunu çözmeyi denediğini ancak dört aylık süreçte hiçbir olumlu değişim gözlemediklerini söyledi.

İletişim, mikroçip iddiası ve çözüm arayışı:

Aile, satıcıyla yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadığını ve satıcının sorumluluk almadığını öne sürdü. Bilbay, mağduriyeti gidermek için köpeği teslim etmeyi teklif ettiklerini, hatta köpeği Mersin'e kendilerinin götürüp satıcının teslim almasını önerdiklerini ancak olumlu yanıt almadıklarını anlattı.

Gönderim sırasında güvenlik için otobüs yerine arabayla nakliyesini tercih ettiklerini söyleyen Bilbay, kendilerine köpeğin mikroçipli olduğu bilgisinin verildiğini, ancak Aydın'da görüştükleri bir köpek eğitmeninin köpeğin mikroçipsiz olduğunu bildirdiğini belirtti. Bu durum, ailenin satıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin şüphelerini güçlendirdi.

Bilbay, satıcıyla iletişim kurmaya çalıştıklarında ise kendilerinin rahatsız edildiği iddiasıyla karşılaştıklarını ve bu nedenle de çözüm sürecinin ilerlemediğini ifade etti.

Ailenin günlük yaşamına etkileri ve talepleri:

Ailenin ev içi huzurunun bozulduğunu söyleyen Bilbay, gelen misafirlerin de bu durumdan rahatsız olduğunu, en çok da kızının büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı. Bilbay, süreç boyunca kendisinin de sağlık sorunları yaşadığını aktararak, "Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Bu süreç beni gerçekten çok yıprattı, ciddi anlamda strese soktu" dedi.

Hem kendisinin hem de ailenin mağdur olduğunu söyleyen Bilbay, satıcının sorumluluk almasını ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi. Aile, benzer olayların başkalarına yaşatılmaması için yetkililerin ve sorumlu satıcıların gerekli adımları atmasını talep ediyor.

İddialar şu aşamada satıcı tarafından doğrulanmadı; aile çözüm beklentisini yineleyerek satıcının yükümlülüğünü yerine getirmesini istiyor.

GÜNAY BİLBAY VE KÖPEKLERİ

GÜNAY BİLBAY VE KÖPEKLERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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