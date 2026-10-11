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Malatya'da polisten sokak satıcılarına operasyon: 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya Emniyeti Narkotik ekiplerinin fiziki takibiyle düzenlenen operasyonda 3 adreste ve 3 şüphelide toplam 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da polisten sokak satıcılarına operasyon: 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya'da narkotik operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takip sonrası operasyon gerçekleştirdi.

operasyonun detayları:

Çalışma kapsamında 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

gözaltılar ve işlemler:

Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

MALATYA’DA 44 BİN 616 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA’DA 44 BİN 616 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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