manisa'da itfaiyenin erken müdahalesi yangınların çoğunu büyümeden söndürdü

Ziyaret ve itfaiyeyle buluşma:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İtfaiye Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal eşlik etti. Özkan, itfaiye personeliyle sohbet ederek yürütülen çalışmalara dair bilgiler aldı ve personelin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Erken müdahale ve saha kapasitesi:

Vali Özkan, Manisa'da yangın riskini azaltma çalışmalarının merkezinde yerel hazırlığın bulunduğunu vurguladı. Manisa’nın Yangın Riskini Azaltma Planı çerçevesinde kurulan mahalle grupları ile 78 mahalle grubunda görevlendirilen 3 bin 277 personelle yangına en yakın noktada müdahale edilebilen bir yapı oluşturuldu. Özkan, 1 Haziran-21 Eylül tarihleri arasındaki döneme ilişkin verileri paylaşarak, bu sürede meydana gelen 360 yangının yüzde 80'inin erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Bütüncül mücadele ve koordinasyon:

Vali Özkan, itfaiyeciliğin kapsamını şöyle özetledi: "İtfaiyecilik; insanın hayat hakkını korumak, riskleri azaltmak ve şehrimizi afetlere karşı dirençli kılmak demektir". Yangınla mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemine dikkat çekerek Orman Teşkilatı ile İtfaiye Teşkilatının bilgi ve müdahale kapasitesinin birbirini tamamladığını söyledi. Özkan, yürütülen çalışmaları "Manisa’da yangınla mücadeleyi yalnızca yangın çıktığında müdahale edilen bir süreç olarak değil; riski önceden gören, yangın çıkmadan gerekli tedbirleri alan, mahallede hazırlanan, Orman ve İtfaiye teşkilatlarımızın gücünü birleştiren bütüncül bir anlayış olarak ele alıyoruz." sözleriyle tanımladı.

Ziyaretin sonunda Özkan, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını öne çıkararak şu ifadeleri kullandı: "İtfaiye müdahaleyle beraber riski yöneten bir yaklaşım içerisindedir. Zorlu şartlarda görev yapmanın yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için de çalışıyorsunuz. Orman yangınlarındaki özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum." Ayrıca tüm itfaiye personelini tebrik etti.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDEREK İTFAİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ. ÖZKAN, 1 HAZİRAN-21 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA MANİSA'DA MEYDANA GELEN 360 YANGININ YÜZDE 80'İNİN ERKEN MÜDAHALEYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, İTFAİYE EKİPLERİNE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.