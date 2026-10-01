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Yağmurun ardından Çatak’ta evin üzerine kaya düüştü

Van’ın Çatak ilçesinde yağış sonrası yamaçtan kopan kaya, Büyükağaç Mahallesi'ndeki Ömer Esin'e ait eve isabet etti; can kaybı yok.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmurun ardından Çatak’ta evin üzerine kaya düüştü

Yağmurun ardından Çatak’ta evin üzerine kaya düüştü

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan yağmur sonrası yamaçtan kopan kaya parçası bir evin üzerine düştü. Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

olayın yaşandığı yer ve oluşan zararlar:

Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçası Ömer Esin'e ait eve isabet etti. Kaya parçasının çarpması sonucu evde ve çevresinde maddi hasar oluştu.

güvenlik önlemleri ve can kaybı:

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

ÇATAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇASI BİR EVİN ÜZERİNE...

ÇATAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇASI BİR EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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