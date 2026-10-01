Atakent'te halk otobüsü bariyerlere çarptı; dokuz kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi Küsget köprülü kavşağı üzerinde meydana gelen kazada, iddialara göre sürücü Y.B. yönetimindeki 27 HO 1226 plakalı şehir içi özel halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

yaralıların durumu:

Kazıda otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve yerel süreç:

Kaza ile ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ve sorumluluk konusu, olay yerindeki inceleme ve görgü tespitlerinin ardından netleştirilecek.

GAZİANTEP'TE KONTROLDEN ÇIKIP YOL KENARINDAKİ DEMİR BARİYERLERE ÇARPAN HALK OTOBÜSÜNDEKİ 9 KİŞİ YARALANDI.