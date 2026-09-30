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Eskişehirli Rabia Şafak'tan dünya üçüncülüğü

Jesolo'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Eskişehirli Rabia Şafak, 65 kg Low Kick'te dünya üçüncüsü oldu; il müdürü başarısını kutladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehirli Rabia Şafak'tan dünya üçüncülüğü

eskişehir'i gururlandıran sonuç

Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil eden Rabia Şafak, turnuvadan bronz madalya ile döndü. Şampiyona, 18-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlendi.

şampiyonadaki kategori ve derece:

Rabia Şafak, 65 kg Low Kick kategorisinde mücadele ederek dünya üçüncülüğüne ulaştı. Elde edilen derece, sporcunun ve takımın uluslararası arenadaki başarısına katkı sağladı.

karşılama ve tebrikler:

Başarılı sporcu ve Millî Takım Antrenörü Musa Coşkun, dönüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. İl Müdürü Kalın, hem sporcuyu hem de antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

GENÇLER DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI&#039;NDA TÜRKİYE&#039;Yİ VE ESKİŞEHİR&#039;İ TEMSİL EDEN RABİA ŞAFAK, DÜNYA...

GENÇLER DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ VE ESKİŞEHİR'İ TEMSİL EDEN RABİA ŞAFAK, DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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