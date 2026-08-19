Qazim Laçi: evimizdeki ilk maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz

maç öncesi değerlendirme:

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında iç sahada Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Takım, Konyaspor deplasmanından alınan 3 puanın ardından antrenmanlarını yoğunlaştırdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orta saha oyuncusu Qazim Laçi, lig başlangıcındaki galibiyetin moral olduğunu ancak dikkatlerin tamamen Samsunspor maçına çevrildiğini söyledi.

Laçi, "Lige 3 puanla başladığımız için çok mutluyuz. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Ama bunu bir an önce unutmamız gerekiyor, Samsun maçına odaklanmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı. Oyuncu, iç sahada elde edilecek başarı için taraftarların desteğinin kritik olduğunu vurgulayarak "tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz" dedi ve takımın bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediğini ekledi.

bireysel hedefler ve takım önceliği:

Arnavut orta saha, performansını değerlendirirken kişisel başarıların önceliğinin olduğunu ancak ilk hedefinin her zaman takımın çıkarları olduğunu belirtti. Laçi, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak ilk önceliğim takıma yardımcı olmak," sözleriyle takım oyuncusu kimliğini öne çıkardı ve iyi performansın ikinci planda geldiğini ifade etti.

Oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında sergiledikleri oyun ve takım disipliniyle ilgili olumlu bir tablo çizdi: "Konya maçında iyi bir maç çıkardık, iyi bir oyun sergiledik." Laçi, sezonun henüz başında olduğunu hatırlatarak bu form grafiğini sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Son olarak, Laçi'nin tekrarladığı gibi takımın önceliği, evde oynanacak ilk maçı kazanmak ve sezonun ilerleyen bölümlerinde istikrarlı sonuçlar almak. Taraftarlara yönelik çağrı ise net: maç günü statın dolu olması ve takıma destek verilmesi isteniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN ORTA SAHA OYUNCUSU QAZİM LAÇİ, SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAKLARI KARŞILAŞMAYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BU SEZON EVİMİZDEKİ İLK MAÇIMIZ OLACAK VE UMARIM GALİBİYETLE AYRILIRIZ" DEDİ