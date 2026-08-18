Mantar dubaların tuzağı: Eskişehir'de otomobil askıda kaldı

Kaza detayları:

Dün gece saatlerinde Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil caddeyi iki yönlü ayıran mantar dubaların üzerine çıktı. Araç, dubaların üzerine çıkarak alt kısmı takıldığı için olduğu yerde askıda kaldı.

Olay yeri ve araç durumu:

Olay yerine gelenler ve çevredeki görgü tanıkları, aracın dubalara saplanmış şekilde beklediğini ve otomobili kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi. Çevredeki vatandaşlar ve araçtakiler kısa süreli müdahalede bulundu; araç, dubaların üzerinde dengede kalıyordu.

İnceleme ve trafik etkisi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafikte aksamalar yaşandı; yetkililer inceleme tamamlandıktan sonra yolun normale döndürüleceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, CADDEYİ BÖLEN MANTAR DUBALARIN ÜZERİNE ÇIKARAK ASKIDA KALDI.