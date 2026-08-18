Dolar 47,9099 -0,03%
Euro 55,4914 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,26 -0,28%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,73 +0,78%
--°

Mantar dubaların tuzağı: Eskişehir'de otomobil askıda kaldı

Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, mantar dubaların üzerinde askıda kaldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mantar dubaların tuzağı: Eskişehir'de otomobil askıda kaldı

Kaza detayları:

Dün gece saatlerinde Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil caddeyi iki yönlü ayıran mantar dubaların üzerine çıktı. Araç, dubaların üzerine çıkarak alt kısmı takıldığı için olduğu yerde askıda kaldı.

Olay yeri ve araç durumu:

Olay yerine gelenler ve çevredeki görgü tanıkları, aracın dubalara saplanmış şekilde beklediğini ve otomobili kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi. Çevredeki vatandaşlar ve araçtakiler kısa süreli müdahalede bulundu; araç, dubaların üzerinde dengede kalıyordu.

İnceleme ve trafik etkisi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafikte aksamalar yaşandı; yetkililer inceleme tamamlandıktan sonra yolun normale döndürüleceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, CADDEYİ BÖLEN MANTAR...

ESKİŞEHİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, CADDEYİ BÖLEN MANTAR DUBALARIN ÜZERİNE ÇIKARAK ASKIDA KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası