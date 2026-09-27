Marmara'da av ortaklığı: martılar teknelerin peşinden uçtu

Marmara'da martılar ve balıkçıların günlük ritmi

Tekirdağ açıklarında denize açılan balıkçı tekneleri, av için ağlarını serdiklerinde bölgeye gelen yüzlerce martı da teknelerin peşinden ilerleyerek avdan pay almaya çalıştı. O anlar, hem deniz yüzeyinden hem de drone ile havadan canlı bir şekilde görüntülendi.

martıların av stratejisi:

Ağlar denize bırakılıp çekildiğinde martılar, teknelerin çevresinde yoğunlaşarak dalışlar yaptı, su yüzeyinden balık kapmaya çalıştı veya teknelerin üzerine konarak bekledi. Gırgır teknelerinin ağı geniş açması gibi durumlar, martılar için adeta birer kısmet kapısı oluşturuyor; bazı dönemlerde teknelerin attığı ağlarla beraber ölü ya da zayıf balıklar yüzeye çıktığında martılar hızlı davranıyor.

balıkçılar ne diyor:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, martıların tekneler etrafında toplanmasının doğal olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Her canlının olduğu gibi onların da rızıkları bizim balıkçı arkadaşlarımızdan temin ediliyor. Biz ağları denize attıktan sonra basarken bazen ölü balıklar oluyor. Martılar da bunlardan sebepleniyorlar. Gırgır tekneleri ağları geniş attıklarında martılar genellikle orada kısmetlerini arıyor."

Pehlivanoğlu'nun ifadeleri, bölgedeki etkileşimin bir yandan günlük geçim kaynağı olan balıkçılığı sürdürürken diğer yandan da doğal yaşamın beslenme döngüsünü koruduğuna işaret ediyor.

görüntülerin anlattığı şey:

Drone kayıtları, teknelerin peşinden yürüyen martı sürülerinin oluşturduğu görsel zenginliği ortaya koydu. Balıkçılık faaliyetleriyle birlikte havada ve denizde yaşanan bu eşlik, Marmara Denizi'ndeki insan-doğa etkileşiminin somut bir örneği oldu. Hem balıkçılar hem de martılar için aynı alanda süregelen bu dinamik, bölgenin ekolojik ve ekonomik yaşamının iç içe geçtiğini gösteriyor.

Tekirdağ açıklarında kaydedilen bu görüntüler, deniz ekosisteminde yer alan türlerin av kaynaklarına erişimi ve insanların sürdürdüğü balıkçılık yöntemlerinin yarattığı kısa vadeli etkilere dair somut bir gözlem sunuyor.

MARMARA DENİZİ’NİN TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA BALIKÇI TEKNELERİ DENİZDE BALIĞIN PEŞİNE DÜŞERKEN, YÜZLERCE MARTI DA TEKNELERİN ARDINDAN İLERLEYEREK AVDAN PAYINI ALMAYA ÇALIŞTI.