marmaris’te ilk kez denizle tanışmanın mutluluğu

Marmaris’te misafir ağırlama programı:

Muğla’nın Marmaris ilçesi, bu hafta Göllü Ailesi’nin davetiyle gelen özel bir konuk grubunu ağırladı. Ankara’dan gelen engelli bireyler ve aileleri, Abdurrahman Göllü ve eşinin ev sahipliğinde bir haftalık bir tatil programına katıldı. Programın amacı, katılımcılara Marmaris’in doğal güzelliklerini tanıtmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek olarak açıklandı.

Etkinlik, yerel paydaşların desteğiyle düzenlendi; toplantı ve gezilerin yanı sıra en dikkat çekeni, Marmaris Belediyesi’nin engelsiz plajında gerçekleşen deniz deneyimiydi. Katılımcılar, profesyonel plaj personeli ve cankurtaranların katkılarıyla güvenli bir ortamda denizle buluşturuldu.

engelsiz plajda ilk deneyim:

Marmaris Belediyesi’nin engelsiz plajında görev alan personelden Demet Boz ve Özkan Karadağ, katılımcılara bire bir destek sağladı. Görevlilerin yardımıyla denize giren engelli bireylerin sevinci ve heyecanı, ailelerin de duygulanmasına neden oldu. Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı Zeynep Acaroğlu program hakkında, birçoğunun daha önce tatil yapma veya denizi görme şansı bulamadığını belirterek bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Acaroğlu, engelsiz plaj uygulamalarının erişilebilirlik açısından sunduğu kolaylıklara dikkat çekerek, Marmaris Belediye Başkanına teşekkür ettiklerini ifade etti. Plajdaki düzenlemeler ve görevli desteği sayesinde aileler rahatça denize girme imkânı buldu.

katılımcıların duyguları ve değerlendirmeler:

Programa iki engelli çocuğuyla katılan 56 yaşındaki Nazile Saraslan, yaşadığı günü “hayatımda ilk defa denizi ve Muğla’yı gördüm” sözleriyle anlattı. Saraslan, katılımcıların ve ev sahiplerinin ilgisi sayesinde günün çok güzel geçtiğini, uzun yıllardır yaşamadığı bir mutluluk hissettiğini dile getirdi. Kendi deneyimini paylaşırken, bu tür davetlerin ailelerin hayatında anlamlı etkileri olduğuna işaret etti.

Organizasyonu düzenleyen dernek ve ev sahipleri, bu tür programların sosyal dışlanmayı azaltma, erişilebilirlik farkındalığını artırma ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını teşvik etme hedefleri taşıdığını belirtiyor. Marmaris’te yaşanan bu etkinlik, küçük dokunuşların nasıl somut mutluluklara dönüştüğünü gösterdi ve katılımcı ailelerin gündelik yaşamlarında unutamayacakları bir anı bıraktı.

Yerel yönetim, dernek temsilcileri ve gönüllülerin iş birliğiyle gerçekleşen program, benzer etkinliklerin yaygınlaşması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik süresince sağlanan destek ve misafirperverlik, katılımcı ailelerin beklentilerinin ötesinde bir deneyim yaşamasını sağladı.

MARMARİS'İN EN ÖZEL MİSAFİRLERİ ‘İLK KEZ DENİZİ MARMARİS'TE GÖRDÜLER'