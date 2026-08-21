Marmaris'te plastik döngüsü için yerelden ulusala yol haritası arayışı

Marmaris'te şehir koordinasyon toplantısı yapıldı:

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı’nın üçüncü durağı Muğla oldu. Marmaris’te bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ilin plastik atık yönetimi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, plastik kirliliğinin kaynağında önlenmesi ile geri dönüşüm sistemlerinin güçlendirilmesi gündeme alındı. Toplantı, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve Muğla Valiliği himayesinde gerçekleştirildi.

Toplantının amacı ve ele alınan konular:

Çalıştayın toplantı masasında, plastik atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, geri kazanılması ve yeniden kullanılması gibi döngüsel ekonomik uygulamalar öncelikli başlıklar olarak yer aldı. Özellikle turizmin yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkan atıkların etkin yönetimi ve karasal kaynaklı plastiklerin kıyılara ulaşmasının önlenmesi üzerinde duruldu. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde yürütülen istişare süreci; plastik kirliliğinin önlenmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesine katkı sağlayacak yerel uygulamaların belirlenmesini hedefliyor.

Toplantıda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin görüşleri alındı. Katılımcılar arasında Muğla Valisi İdris Akbıyık, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Üniversitesi rektörü Prof. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü gibi isimler yer aldı.

Mikroplastikler ve sahada yürütülen çalışmalar:

Toplantıda mikroplastik kirliliğinin Marmaris ve Antalya kıyılarına kadar ulaştığına dair sorular da ele alındı. Samed Ağırbaş, Muğla kıyılarının plastik kirliliği açısından özel bir konumda olduğunu ve plastiklerin denize ulaştıktan sonra zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü vurguladı; insan sağlığı ve turizme yönelik risklere dikkat çekti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ise bu mücadelede kamu kurumları kadar belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da rolünün gerekli olduğunu belirtti.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, denizlerdeki kirliliğin önemli bölümünün karasal kaynaklı olduğuna işaret etti. Bu yıl Akdeniz’de açık denizden gelen yüzey kirliliğinin tespit edildiğini, bunun da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yürütülen bir proje kapsamında takip edildiğini açıkladı. Ayrıca dereler ve nehirler aracılığıyla denizlere ulaşan atıkların kontrolü ve müdahale çalışmaları için Bakanlık denetim birimleri ile Türkiye Çevre Ajansı’nın sahada aktif olduğunu ifade etti.

Uygulamalar, teknolojiler ve vatandaş katılımı:

Toplantıda atık toplama yöntemleri ve geri kazanım sistemleri tartışıldı. Fatih Turan, içecek şişelerinin toplandığı "Doa makineleri" projesine değinerek, makine sayısının şu anda yaklaşık 2 bin düzeyinde olduğunu ve yıl sonuna kadar artırılacağını söyledi. Sistem yalnızca makinelere bağlı kalmayacak; farklı lokasyonlarda, bakkal ve çeşitli noktalarda manuel toplama uygulamaları da yaygınlaştırılacak. Amaç, vatandaşları geri dönüşüm sürecine dahil etmek ve farkındalığı yükseltmek olarak açıklandı.

Toplantıda ayrıca tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yerel deneyimler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaç ve öneriler, ulusal platforma taşınmak üzere derlendi.

Ele alınan başlıklar arasında plastik üretimi ve tasarımı, sürdürülebilir tüketim, atık yönetimi, geri kazanım, mikroplastikler, insan sağlığı, finansman, yönetişim ve uluslararası iş birliği gibi konuların yer aldığı belirtildi.

Toplantıda çıkan görüş ve taleplerin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformuna taşınacağı açıklandı. Bu adımla Muğla özelinde belirlenen önceliklerin, ülke çapında bir yol haritasına dönüştürülmesi ve COP31 hazırlıkları kapsamında döngüsel ekonomi ile iklim eyleminin entegrasyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı'na bu kez Muğla ev sahipliği yaptı