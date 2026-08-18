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Masafer Yatta'da El Halil yakınlarında Sabha ailesinin evleri ve kaynakları yıkıldı

İsrail askerleri, Masafer Yatta'ya bağlı Al-Fakhit'te 8 kişilik Sabha ailesine ait iki evi, iki su kuyusunu ve bir ağıl ile barakayı yıktı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Masafer Yatta'da El Halil yakınlarında Sabha ailesinin evleri ve kaynakları yıkıldı

Olayın özeti:

İsrail askerleri, Batı Şeria'da El Halil'e bağlı Masafer Yatta bölgesindeki Al-Fakhit köyünde yeni bir yıkım operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 8 kişilik Sabha ailesine ait iki ev, iki su kuyusu ve bir koyun ağılı ile hayvan yemi depolamak için kullanılan bir baraka yerle bir edildi.

Kuşatma ve resmi gerekçe:

Görgü tanıkları ve aile üyeleri, köyün askerler tarafından kuşatıldığını bildirdi. İsrail ordusu, bölgede son aylarda ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle müdahale ettiğini açıkladı; Al-Fakhit'te daha önce başka bir ailenin evi de aynı gerekçeyle yıkılmıştı.

Ailenin tepkisi ve çağrılar:

Evi yıkılan Yasser Abu Sabha, yaşananları 'İsrail ordusu iki evi, iki su kuyusunu, bir koyun ağılı ve hayvan yemi depolamak için kullanılan bir barakayı yıktı. Ordunun evimizi yıkmasının asıl amacı Filistinlileri kendi topraklarından uzaklaştırmak. Ancak onların yaşayacak başka bir yerleri yok' sözleriyle anlattı. Abu Sabha, uluslararası topluma Masafer Yatta'daki müdahalelere karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Yıkımların ailelerin barınma ve geçim kaynakları üzerinde doğrudan etkisi olduğu; su kuyularının ve hayvan ağıllarının zarar görmesinin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeler, yerel halkın güvenliği ve temel ihtiyaçları açısından ciddi kaygılar yaratmaya devam ediyor.

İSRAİL ASKERLERİ, EL HALİL&#039;İN AL-FAKHİT KÖYÜNDE YAŞAYAN 8 KİŞİLİK FİLİSTİNLİ SABHA AİLESİNİN...

İSRAİL ASKERLERİ, EL HALİL'İN AL-FAKHİT KÖYÜNDE YAŞAYAN 8 KİŞİLİK FİLİSTİNLİ SABHA AİLESİNİN EVİNİ, SU KUYUSUNU VE AĞILINI YIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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