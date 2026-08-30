Mavi berelilerin coşkuyla geçidi Bolu sokaklarını doldurdu

30 Ağustos töreni Anıtpark'ta başladı:

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Anıtparkta düzenlenen resmi çelenk sunma töreniyle açıldı. Törene katılan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, askeri araç üzerinden halkın ve askerlerin bayramını kutladı. Programda şiir dinletileri ve spor gösterileri de yer aldı; ancak günün en çok beklenen anı, Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın sahne aldığı bölüm oldu.

Komandoların korteji ve görsel şölen:

Resmi programın ardından İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen kortejde, Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı mavi bereliler tam teçhizatlı olarak yürüdü. Birçok askerin üzerinde yer alan, iki 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' sahipliği vurgulanan birlik mensupları; omuzlarında yerli üretim piyade tüfekleri ile uygun adım geçti. Kortej sırasında yakılan renkli sis bombaları caddeyi görsel bir atmosfere bürüdü ve geçişe ayrı bir dramatik etki kattı.

Vatandaşların tepkisi ve törenin atmosferi:

Yürüyüş boyunca İzzet Baysal Caddesi'nin her iki yanı hınca hınç doldu; vatandaşlar cep telefonlarıyla anları kayda aldı. Komandoların geçişi sırasında halkın gösterdiği ilgi dikkat çekti; birçok kişi mavi berelileri dakikalarca ayakta alkışladı. Tören, hem resmi tören ritüellerinin ciddiyetini hem de şehirdeki coşkunun birleşimini yansıttı.

BOLU’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARINA, KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARILARINDAN DOLAYI İKİ 'ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI'NA SAHİP OLAN BOLU 2'NCİ KOMANDO TUGAYI'NIN KAHRAMAN ASKERLERİ DAMGA VURDU. SİS BOMBALARI ARASINDA, TAM TEÇHİZATLI OLARAK YÜRÜYEN KOMANDOLAR, VATANDAŞLAR TARAFINDAN DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI.