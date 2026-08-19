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Mehmet Bozkuş: terörün sona ermesi bölge için yeni kalkınma fırsatı

Mehmet Bozkuş, TBMM'de kabul edilen çerçeve yasanın terörü sona erdirip Doğu ve Güneydoğu'da huzur, yatırım ve refahı artıracağını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mehmet Bozkuş: terörün sona ermesi bölge için yeni kalkınma fırsatı

Mehmet Bozkuş değerlendirdi:

İş insanı Mehmet Bozkuş, TBMM'de 467 milletvekilinin imzasıyla kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren çerçeve yasayı tarihi bir adım olarak tanımladı. Bozkuş, düzenlemenin yalnızca siyasi değil; toplumsal ve ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Bölgede sosyal ve ekonomik dönüşüm:

Bozkuş, terörün sona ermesinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur ve güven ortamını güçlendireceğini, bunun yatırım, istihdam ve ticaret açısından elverişli bir zemin oluşturacağını vurguladı. "İşte şimdi durmak yok, yola devam" sloganına atıfta bulunan Bozkuş, yüzlerin daha fazla güleceğini, ekonominin canlanacağını ve toplumsal refahın artacağını söyledi.

Toplumsal birlik ve sürece katkı:

Bozkuş, terörün yol açtığı ölüm, yıkım ve acıların geride bırakılmasının toplum için büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Kalıcı huzurun sağlanması için farklı kesimlerin ortak hedefler etrafında bir araya gelmesinin gerektiğini ifade etti ve bu noktada toplumsal birlik ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ekonomik faaliyetlerin artması ve yeni yatırımların önünün açılmasının, bölgesel kalkınma için kritik olduğunu söyleyen Bozkuş, mevcut işletmelerin daha güçlü faaliyet göstereceğini ve refah seviyesinin yükseleceğini aktardı. Huzurun sağlanmasının günlük yaşama doğrudan olumlu yansımaları olacağına işaret etti.

Bozkuş, sürece katkı sunanlara teşekkür ederek özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sürecin şekillenmesinde rol oynayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını iletti. Yeni dönemin ülkeye, millete ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Bozkuş, Türkiye'nin artık güvenlik sorunlarının gölgesinden uzaklaşarak geleceğe daha güçlü bakması gerektiğini kaydetti.

İŞ ADAMI MEHMET BOZKUŞ, TBMM’DE 467 MİLLETVEKİLİNİN İMZASIYLA KABUL EDİLEN VE RESMİ GAZETEDE...

İŞ ADAMI MEHMET BOZKUŞ, TBMM’DE 467 MİLLETVEKİLİNİN İMZASIYLA KABUL EDİLEN VE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇERÇEVE YASAYI DEĞERLENDİRDİ. BOZKUŞ, DÜZENLEMENİN TÜRKİYE’NİN TERÖRSÜZ BİR GELECEĞE İLERLEMESİ AÇISINDAN TARİHİ ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEREK, ÖZELLİKLE BÖLGEDE HUZUR, GÜVEN, EKONOMİK KALKINMA VE TOPLUMSAL REFAHIN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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