Dolar 47,9428 -0,01%
Euro 56,0861 +0,16%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.017,51 +0,16%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,97 +0,38%
--°

Malatya için sorumluluk vurgusu: Boyraz'tan oda başkanlığı yol haritası

Mahmut Boyraz, Malatya TSO başkan adayı olarak parti vurgusu yapmadan ortak akıl, projeler ve son 8 yıllık performansın değerlendirilmesini istedi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Malatya için sorumluluk vurgusu: Boyraz'tan oda başkanlığı yol haritası

Boyraz'ın ziyaretinde gündem: kent ekonomisi ve oda performansı:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adaylığını açıklayan Mahmut Boyraz, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç'ı il binasında ziyaret etti. Görüşmede Malatya'nın ekonomik durumu, TSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve kentin geleceğine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Boyraz, konuşmasında Türkiye siyaset tarihinde iz bırakan Necmettin Erbakan'ı anarak, siyaset yaptığı adreste bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve kabul için Kılıç ile yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, adaylığının tanıtımının yanı sıra kent gündemindeki ekonomik önceliklerin paylaşılması amaçlı bir görüşme olarak kayda geçti.

Proje ve değerlendirme çağrısı:

TSO başkanlığına güçlü ve tecrübeli bir ekiple hazırlandıklarını söyleyen Boyraz, kentteki sorunların çözümü için tüm sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla Malatya için bir yol haritası hazırladıklarını ifade eden Boyraz, bu sürecin şeffaf tartışmalar ve proje odaklı çalışmayla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Boyraz ayrıca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın son 8 yıllık performansının açık şekilde değerlendirilmesi gerektiğini; ekonomik veriler, ihracat rakamları ve oda performansının konuşulmasının önemine işaret etti.

Parti algılarına mesafeli duruş:

Seçim sürecine ilişkin sorulara yanıt verirken Boyraz, partiler üzerinden algı oluşturulmasına karşı olduklarını söyleyerek, 'Bizim partimiz yok, bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk dahilinde tek hedefimiz Malatya kazansın' ifadesini kullandı. Bu vurguyla adaylığının kentin çıkarları merkezli olduğunu öne çıkardı.

Burhan Kılıç ise Boyraz'ı tebrik ederek, Malatya TSO'yu kentin önemli ve güçlü çatı kuruluşlarından biri olarak nitelendirdi. Kılıç, Milli Görüş anlayışı doğrultusunda Malatya'nın kazanımlarını önemsediklerini belirterek, TSO başkanlığı için aday olan tüm isimlere başarı dileğinde bulundu.

BOYRAZ: BİZİM PARTİMİZ YOK, SORUMLULUKLARIMIZ VAR; TEK HEDEFİMİZ MALATYA KAZANSIN

BOYRAZ: BİZİM PARTİMİZ YOK, SORUMLULUKLARIMIZ VAR; TEK HEDEFİMİZ MALATYA KAZANSIN

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor
images

bakan çiftçi: kapımız da gönlümüz de roman kardeşlerimize açıktır
images

Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini di...
images

DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi