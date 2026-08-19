Malatya için sorumluluk vurgusu: Boyraz'tan oda başkanlığı yol haritası

Boyraz'ın ziyaretinde gündem: kent ekonomisi ve oda performansı:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adaylığını açıklayan Mahmut Boyraz, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç'ı il binasında ziyaret etti. Görüşmede Malatya'nın ekonomik durumu, TSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve kentin geleceğine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Boyraz, konuşmasında Türkiye siyaset tarihinde iz bırakan Necmettin Erbakan'ı anarak, siyaset yaptığı adreste bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve kabul için Kılıç ile yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, adaylığının tanıtımının yanı sıra kent gündemindeki ekonomik önceliklerin paylaşılması amaçlı bir görüşme olarak kayda geçti.

Proje ve değerlendirme çağrısı:

TSO başkanlığına güçlü ve tecrübeli bir ekiple hazırlandıklarını söyleyen Boyraz, kentteki sorunların çözümü için tüm sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla Malatya için bir yol haritası hazırladıklarını ifade eden Boyraz, bu sürecin şeffaf tartışmalar ve proje odaklı çalışmayla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Boyraz ayrıca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın son 8 yıllık performansının açık şekilde değerlendirilmesi gerektiğini; ekonomik veriler, ihracat rakamları ve oda performansının konuşulmasının önemine işaret etti.

Parti algılarına mesafeli duruş:

Seçim sürecine ilişkin sorulara yanıt verirken Boyraz, partiler üzerinden algı oluşturulmasına karşı olduklarını söyleyerek, 'Bizim partimiz yok, bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk dahilinde tek hedefimiz Malatya kazansın' ifadesini kullandı. Bu vurguyla adaylığının kentin çıkarları merkezli olduğunu öne çıkardı.

Burhan Kılıç ise Boyraz'ı tebrik ederek, Malatya TSO'yu kentin önemli ve güçlü çatı kuruluşlarından biri olarak nitelendirdi. Kılıç, Milli Görüş anlayışı doğrultusunda Malatya'nın kazanımlarını önemsediklerini belirterek, TSO başkanlığı için aday olan tüm isimlere başarı dileğinde bulundu.

BOYRAZ: BİZİM PARTİMİZ YOK, SORUMLULUKLARIMIZ VAR; TEK HEDEFİMİZ MALATYA KAZANSIN