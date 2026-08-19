Denizli'nin ulaşım vizyonu netleşti: tramvay hattı ve 2040 planı hayata geçiyor

Denizli ulaştırma ana planı ve 2040 vizyonu:

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos toplantısında kabul edilen kararlarla kent için kapsamlı bir ulaşım ve kentleşme yol haritası çizildi. Toplantıda, hem sosyal belediyecilik kapsamında öğrencilere yönelik destek paketleri hem de şehir ölçeğinde altyapı ve üstyapı yatırımlarını yönlendirecek Denizli Ulaştırma Ana Planı ile 2040 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı detaylandırıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı tarafından sunulan verilerde, Denizli'de kişi başına düşen araç sayısının 246 ile Türkiye'de 6. sırada olduğu; son 10 yılda motorlu araç sayısının %64,4 arttığı ve ulaşım tercihinin %47 oranla özel araç kullanımından yana olduğu öne çıktı.

Mevcut durum ve risk odaklı değerlendirme:

Sunumda ayrıca şehirde tespit edilen 50 farklı kaza noktası, yayalaştırmayı teşvik etmek için planlanan gölgelendirme uygulamaları ve kentteki depremsellik esas alınarak yapılan risk haritaları paylaşıldı. Ulaşım planlaması, bu teknik analizlere göre şekillendirilecek şekilde programlandı.

Strateji ve projeler:

Yurtiçi ve yurtdışında yerinde incelenen iyi uygulamalar ışığında belirlenen 5 stratejik hedef doğrultusunda, 8 ana başlık altında 66 tedbir ve 425 proje hazırlandı. Bu tedbirler kısa, orta ve uzun vadeli olarak derecelendirildi; yüksek kapasiteli toplu taşıma koridorları, otopark politikası, akıllı ulaşım sistemleri ve tek yön uygulamaları gibi uygulamalar kapsama alındı.

Planlama sürecinde geliştirilen teknik altyapı programları ile oluşturulan Denizli Ulaşım Modeli, metot ve senaryoları deprem haritalarıyla entegre ederek önceliklendirme yapacak.

Tramvay ve raylı sistem adımları:

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu tramvay projesine özel vurgu yaptı; raylı sistem altyapısının oluşturulduğunu ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıda öne çıktı: "İnsan odaklı, yaşanabilir, güvenli ve yenilikçi Denizli hayalimiz var. Bu konu bugünün meselesi değildir, Denizli’nin geleceği meselesidir."

Ulaşım Ana Planı kapsamında ilk etapta Bayramyeri, Adalet Sarayı ve Pamukkale Üniversitesi arasında 21 kilometrelik tramvay hattı ve ayrı olarak 20 kilometrelik metrobüs hattı hedefleniyor. Projenin Bakanlığa iletilmesi ve Kamu Yatırım Programı'na dahil edilmesi için süreç takip edilecek.

Hedeflenen modelle, vatandaşların toplu taşımaya 15 dakika içinde erişmesi, raylı sistemlerle konforun artırılması ve bisiklet ağları ile yayalaşmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Öğrenci destekleri ve başvuru süreçleri:

Meclis, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kapsamlı bir destek paketi de kabul etti. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi alan ya da liseden mezun olup yükseköğretime yerleşemeyen ve dershaneye devam eden öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık 44 binişlik ulaşım kartı desteği verilecek.

Denizli dışında üniversite öğrenimi gören Denizlili gençler için 2026-2027 eğitim-öğretim yılına özel, hane geliri brüt iki asgari ücretin altında olanlara dönemin başında bir defaya mahsus 11.000 TL tutarında öğrenim yardımı öngörülüyor. Başvurular belediyenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

Kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliği kararları da alındı. 19'uncu MİUS Üs ve Uçuş Eğitimi Okul Komutanlığı ile yangınlara karşı karşılıklı yardımlaşmayı amaçlayan ortak hizmet protokolü imzalanacak. Ayrıca Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası ile gayrimenkul hizmetlerinde şeffaflığı artırmaya dönük eğitim ve bilgilendirme protokolleri başlatılacak.

Meclis kararı oy birliğiyle alınan Ulaştırma Ana Planı, şehirdeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllarda uygulanacak somut yatırımlar için yol haritası niteliğinde kabul edildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA ALINAN KARARLARLA HEM SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILARAK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM VE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI HEM DE ŞEHRİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK "DENİZLİ ULAŞTIRMA ANA PLANI" VE "2040 VİZYONU" İÇİN DÜĞMEYE BASILDI. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "GÜVENLİ, KONFORLU, YAŞANABİLİR VE İNSAN ODAKLI BİR DENİZLİ HAYALİMİZ VAR" DİYEREK, TRAMVAY PROJESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISINA YÖNELİK PROJELERİN DETAYLARINI AKTARDI.