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Kütahya'da belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları için güç birliği yaptı

Eyüp Kahveci'nin ev sahipliğinde Kütahya'da bir araya gelen yöneticiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ve kent için ortak projeler üzerinde anlaştı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kütahya'da belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları için güç birliği yaptı

Görüşmenin odağı:

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ve Yeni Parti Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya belediyede bir araya geldi. Toplantıda, kent içindeki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortaklaşa yürütülebilecek projeler öncelikli gündem maddeleri olarak yer aldı.

Yerel dayanışma ve ortak çalışmalar:

Görüşmede, yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın artırılmasına yönelik somut adımlar üzerinde duruldu. Katılımcılar; altyapı, kültür ve sosyal projelerin koordinasyonu, kaynakların etkin kullanımı ve bilgi paylaşımı gibi konularda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Toplantı boyunca, Kütahya’nın gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerinin nasıl hayata geçirileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

30 Ağustos hazırlıkları:

Türk tarihinin en büyük gurur kaynaklarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kahveci, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya’da bu anlamlı günün birlik ve beraberlik içinde en güzel şekilde yaşatılması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda Başkan Kahveci, misafirlerine nazik ziyaretleri, kıymetli paylaşımları ve iş birliği yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların takibi için iletişim kanallarının açık tutulacağını belirtti.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ, ŞAPHANE BELEDİYE BAŞKANI LÜTFİ MUTLU, DUMLUPINAR BELEDİYE...

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ, ŞAPHANE BELEDİYE BAŞKANI LÜTFİ MUTLU, DUMLUPINAR BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA YILMAZ VE YENİ PARTİ KÜTAHYA İL BAŞKANI TAMER YENİKAYA'YI BELEDİYEDE AĞIRLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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