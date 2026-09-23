Mehmet Tütüncü COP31'de gıda güvenliği ve tarım çalışma grubuna eş başkan oldu

Yıldız Holding lideri COP31 sürecinde eş başkan görevi aldı

Mehmet Tütüncü, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında, COP31 Business Forum bünyesindeki Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu'nda eş başkanlık görevini üstlendi. Tütüncü bu görevi Diane Holdorf, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Başkan Yardımcısı ile birlikte yürütecek.

Forumun amacı ve sürece katkı:

COP31 Business Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) koordinasyonunda, COP31 Başkanlığı tarafından özel sektörün sürece etkin ve sonuç odaklı katılımını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Forum, özel sektörün yatırım ve uygulama deneyimini COP31 gündemine taşımayı; kamu politikaları ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve ortaya çıkan katkıları kalıcı yapılara dönüştürmeyi hedefliyor.

Çalışma grupları, uygulamaların önündeki zorlukları, çözüm alanlarını ve özel sektörün sunabileceği somut katkıları belirlemek üzere tematik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Tütüncü liderliğindeki grup, sahadaki deneyimlerden beslenen uygulanabilir ve ölçeklenebilir politika önerileri geliştirmeye odaklanacak.

Gıda güvenliği ve tarımın öncelikli başlıkları:

Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu'nun öncelikli odak alanları arasında gıda-su-iklim bağlantısı, çiftçi ekosisteminin dayanıklılığı ve iklime dirençli tarım yer alıyor. Bu başlıklar, COP31’in resmi gıda güvenliği gündemiyle de doğrudan uyumlu şekilde belirlendi.

Çalışma grubunun geliştireceği politika önerilerinin, sahada karşılaşılan uygulama zorluklarından ve özel sektör deneyimlerinden beslenmesi; böylece gıda güvenliği ve tarım alanında somut ilerlemeye katkı sağlayacak çözümleri COP31 gündemine taşınması amaçlanıyor.

Hazırlanacak öncelikli politika önerileri, özel sektör eylemleri ve seçilecek iyi uygulama örneklerinin 12-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Business and Investment Summit kapsamında COP31 Başkanlığı ve uluslararası paydaşlara sunulması planlanıyor.

New York görüşmeleri ve uluslararası koordinasyon:

Tütüncü ve çalışma grubu eş başkanları, New York İklim Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen COP31 Business Forum toplantılarında uluslararası iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 22 Eylül'de Bloomberg Genel Merkezi'nde düzenlenen COP31 Business Forum - New York Dialogue toplantısına TOBB Başkanı ve COP31 Business Forum Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Michael R. Bloomberg ev sahipliği yaptı; 23 Eylül'de ise Advisory Council üyeleri ve üst düzey iş dünyası liderlerinin katılımıyla üst düzey yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Tütüncü, New York toplantıları sonrası yaptığı değerlendirmede COP31 İş Forumu'nu küresel iklim diplomasisinde taahhütlerin ötesine geçecek uygulama mekanizmaları başlatma fırsatı olarak niteledi. Tütüncü'nün sözleri özetle şöyle oldu: 'COP31 İş Dünyası Forumu’nun, küresel iklim diplomasisinde taahhütlerin ötesine geçerek somut uygulama mekanizmalarını başlatmak açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Özel sektörün sahadaki bilgi birikimini; uygulanabilir ve ölçeklenebilir aksiyonlar ile politika önerilerine dönüştürerek COP31 gündemine somut katkı sunmayı hedefliyoruz.'

Yıldız Holding’de benimsenen 'Bu Dünya Bizim' anlayışı ve 'İsrafsız Şirket' modeli doğrultusunda sürdürülebilirliğin uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımının merkezine konulduğu belirtiliyor; gıda alanındaki küresel deneyimin, COP31 sürecine pratik katkılar sağlayacak şekilde kullanılacağı vurgulanıyor.

Mehmet Tütüncü'nün eş başkanlığı, Türkiye’nin ev sahibi olduğu COP31 sürecinde özel sektör liderliğinin ve uygulama odaklı politikalara verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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