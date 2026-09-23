Kuryelerin park ettiği trafiğe kapalı sokak esnaf ve yayaları zorluyor

Ecan AVM önünde park sorunu

Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerindeki Ecan AVM girişine açılan Bayramyeri Sokak'ta, yasak olmasına rağmen çok sayıda kurye motosikleti park ediliyor. Sokağın trafik akışına kapalı olması ve hatta bisiklet girişinin dahi yasak olduğunun belirtilmesine rağmen oluşan yoğunluk, hem çevredeki işletmelerin hem de yayaların hareket alanını sınırlıyor.

Sorunun boyutu:

Kuryelerin AVM ve çevresindeki gıda işletmelerine giriş çıkışları nedeniyle bıraktığı motosikletler, sokağın dar yapısı nedeniyle kaldırım ve yaya yollarını daraltıyor. Bu durum, esnafın müşterilere ulaşmasını ve yayaların güvenli geçişini zorlaştırıyor; özellikle yoğun saatlerde sokakta yaya trafiği aksıyor.

Vatandaşların talebi:

Çevredeki sakinler ve esnaf, motosikletler için uygun park alanları oluşturulmasını ve konuyla ilgili somut çözüm üretilmesini istiyor. Vatandaşlar, uygulanan yasakların denetlenmesini ve alternatif park düzenlemeleriyle hem yayaların hem de işletmelerin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

Yetkililerden gelecek düzenleme veya denetim adımları, sokaktaki araç yoğunluğunu azaltacak ve hem yaya güvenliğini hem de esnafın işleyişini rahatlatacaktır.

ESKİŞEHİR’DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÖNÜNDEKİ SOKAĞIN GİRİŞİNE YASAK OLMASINA RAĞMEN PARK EDİLEN KURYE MOTOSİKLETLERİ TEPKİ TOPLUYOR.