Kasıktan müdahale ile kapatılan 12 mm'lik kalp deliği hastayı ertesi gün eve gönderdi

vakaya genel bakış:

Konya'da çarpıntı, nefes darlığı ve eforla çabuk yorulma şikâyetleriyle başvuran 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Hürriyet Asan'ın ileri tetkikinde kalbin iki kulakçığı arasındaki duvarda 12 milimetrelik açıklık tespit edildi. İlk değerlendirme sonrası hasta, ileri görüntüleme ve tedavi için Konya Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

tanı ve kullanılan yöntem:

Kardiyoloji ekibi, Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) ile lezyonu değerlendirdi. Bu incelemede sağ ve sol kulakçıklar arasındaki bariyerde 12 mm'lik açıklık doğrulandı. Uzmanlar, bu tür açıklıkların bazı kişilerde çocuklukta belirti verirken bazılarında ise ileri yaşlara kadar saklı kalabildiğini belirtti. Yapılan değerlendirme sonucu, hastanın açıklığı kapatma için uygun olduğu belirlendi ve açık göğüs ameliyatı yerine kapalı, perkütan yöntem tercih edildi.

kapalı (perkutann) müdahalenin ayrıntıları:

Operasyon sırasında kasık bölgesindeki toplar damardan girilerek anjiyo yöntemiyle kalbe ulaşıldı ve çift yönlü şemsiye kapama olarak tanımlanan cihazla açıklık kapatıldı. Bu teknik sayesinde göğüs kafesi açılmadı, işlem anjiyo laboratuvarında gerçekleştirildi ve işlem sonrasında ekokardiyografiyle kapamanın kaçak bırakıp bırakmadığı kontrol edildi.

uzman değerlendirmeleri ve avantajları:

Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Azmi Eyiol, kapalı yöntemin hastanın daha hızlı toparlanmasını sağladığını, hiçbir komplikasyon görülmediğini ve uygulanan kapamanın eko kontrolünde kaçak göstermediğini aktardı. Doç. Dr. Murat Ziyrek ise uygun vakalarda perkütan yöntemin yatış süresini ve enfeksiyon riskini azalttığını, ameliyatla ilişkili mortalite ve morbiditeyi düşürdüğünü; kulakçıklar arası deliklerin yaklaşık %60-70'inin bu yönteme uygun olabildiğini söyledi.

hastanın kısa süreli toparlanması:

Uygulamadan sonra hasta herhangi bir komplikasyon yaşamadan takip edildi. Hürriyet Asan, ameliyatın beklediğinden daha stressiz ve ağrısız geçtiğini belirterek, ertesi gün taburcu edilip gündelik yaşantısına dönebildiğini aktardı. Hastanın şikâyetleri arasında yer alan göğüste yanma, merdiven çıkarken zorlanma ve namaz sırasında sık kalp kontrolü yapma hissinin azaldığı ifade edildi.

Bu olgu, uygun seçilmiş vakalarda kasıktan yapılan kapalı kapama tekniklerinin hasta konforunu artırdığı, yatış süresini kısalttığı ve başarılı sonuçlar verdiğini gösteriyor. Uzmanlar, herkesin bu yönteme uygun olmadığını; vaka seçiminin ve ayrıntılı görüntülemenin belirleyici olduğunu vurguladı.

KONYA'DA ÇARPINTI NEFES DARLIĞI VE YÜRÜRKEN ÇABUK YORULMA ŞİKAYETLERİ YAŞAYAN 4 ÇOCUK ANNESİ 37 YAŞINDAKİ HÜRRİYET ASAN'IN KALBİNDE, KULAKÇIKLAR ARASINDA 12 MİLİMETRELİK AÇIKLIK TESPİT EDİLDİ